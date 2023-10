PSOE dice que PP de Logroño "solo quiere una foto" con 'Pactos con Ñ', aunque tiende la mano a diálogo "con contenidos"

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha asegurado este lunes que el equipo de Gobierno local, del PP, "solo quiere una foto" respecto a los contactos sobre los 'Pactos con Ñ', aunque ha tenido la mano a un diálogo "con contenidos".

Así lo ha afirmado Hermoso de Mendoza, a preguntas de los medios de comunicación en una comparecencia para valorar las últimas informaciones sobre el proyecto de las Cien Tiendas, y ante la ausencia de los socialistas en la convocatoria esta mañana a todos los grupos a reunirse con el alcalde Conrado Escobar, sobre estos acuerdos de ciudad.

"Estamos en diálogo permanente con el PP -ha resaltado el portavoz local del PSOE- pero esta foto ya nos la hicimos en julio. Desde entonces el PSOE lo que hace es con prudencia, con discreción, trabajar. Y que si ese trabajo desemboca en algún tipo de acuerdo, pues entonces consideramos necesario hacer la foto".

En este sentido, ha criticado que el alcalde "cada dos o tres meses, saca este tipo de fotos, pero no tenemos ningún contenido, hemos pedido documentos de trabajo, informes, porque cuando habla de los cinco pactos de ciudad, pues no sabemos muy bien de qué está hablando", al tiempo que ha recordado que "tenemos dos modelos de ciudad muy diferentes".

Ha lamentado que el PP "está llevando a cabo las políticas más retrógradas y reaccionarias de toda España, porque donde nosotros creamos carriles bici, ellos van y quitan el carril bici; donde nosotros consideramos que tiene que haber un centro de refugiados que permita albergar a las personas que vienen de fuera, dicen que no al centro de refugiados".

"Donde nosotros pensamos que hay que mejorar las diferentes calles de la ciudad de Logroño, el Partido Popular las paraliza y nos meten un lío que compromete los fondos europeos. Donde nosotros apostamos por la igualdad y por la diversidad, el Partido Popular hace a que él quita y ponde la bandera y a ver si ahora nos quita la plaza de diversidad también en un arranque. Entonces, son modelos de ciudad verdaderamente diferentes", ha añadido Hermoso de Mendoza.

Todo ello porque, en sus palabras, "el cambio fundamental es que ahora está Vox". Ha incidido en que "nosotros hicimos cuatro grandes pactos por unanimidad en el anterior mandato", que fueron los Planes de Igualdad, de Interculturalidad, de Infancia y Juventud y el Plan Estratégico de Servicios Sociales, y lo que le hemos pedido al Partido Popular es trabajar en esta línea e ir acordando estos temas".

"Somos más de trabajo que de fotos. No fotos vacías de contenido y para dar cobertura a una acción política del PP que está siendo muy poco conciliadora, muy poco de convivencia, no para todos. Lo que le hemos pedido es que si quiere el PP con el Partido Socialista, que representamos el 85% de la ciudadanía, trabajar en una opción centrada de mejora de la ciudad, pues que se lo tome en serio", ha dicho.

Con todo, el portavoz socialista ha reseñado que "nos gustaría llegar a algún pacto de ciudad, hacerlo desde una centralidad política y hacerlo desde un trabajo de fondo" y, en ese marco, "le hemos dicho al PP que lo que queremos es trabajar sobre realidades y documentos, porue esos 'Pactos con Ñ', no sabemos en qué se concretan, son todo palabras huecas, lugares comunes".

Ha insistido Hermoso de Mendoza en que "tenemos dos modelos bastante diferentes" de ciudad, y ha puesto como ejemplos actuaciones del PP como el acuerdo con Policía Local "sin nada a cambio" o lo relacionado con movilidad", si bien ha incidido en que "tenemos que ver cuáles son las propuestas concretas del PP, para desde una centralidad, que es por la que nosotros abogamos, construir un Logroño mejor".

"Está siendo complicado, pero ese diálogo existe, pero creemos que esas fotos hay que sacarlas cuando hay avances que benefician a la ciudad y no temas que no tienen ningún contenido", ha concluido el exalcalde, una opinión que ha remachado el portavoz adjunto del PSOE, Iván Reinares, afirmando que estos pactos son "un intento del PP de cumplir su programa electoral, nosotros no nos hemos quedado fuera".

"Nosotros estamos hablando con el PP, nos preocupan esos cinco temas igual que nos preocupan otros más, y creemos que desde nuestro punto de vista, desde nuestra manera de hacer política, que el diálogo y el consenso siempre va a estar encima de la mesa. Y estamos dialogando, otra cosa es la manera de escenificar ese diálogo. Para poder llegar a acuerdos, tenemos que ver un trabajo, una voluntad de trabajo, y no solamente esa voluntad de escenificarlo", ha finalizado.