El PSOE espera que el Ejecutivo riojano aproveche la condonación de la deuda para "reforzar los servicios públicos"

Archivo - El diputado socialista, Miguel González de Legarra. - PSOE DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional socialista, Miguel González de Legarra, ve una "oportunidad" que el Gobierno de España condone 448 millones de euros de deuda para La Rioja que el Ejecutivo regional debería "aprovechar para reforzar sus servicios públicos".

Esta condonación supondría reducir la deuda de la región a casi a la mitad, con un descenso del 28 por ciento respecto al cierre registrado en 2023, según recordó ayer la Delegación del Gobierno en la comunidad.

A preguntas de los periodistas al respecto, Miguel González de Legarra ha dejado claro que el Gobierno de España "está haciendo un esfuerzo importante con las ccaa y, desde luego, a La Rioja le va a venir muy bien para reforzar servicios esenciales, como el sanitario, por ejemplo".

"Y también le vendrá muy bien para dejar de poner excusas. Si a esa condonación de la deuda le sumáramos, por ejemplo, el cobro adecuado de los impuestos que se están eliminando precisamente a los que le más tienen, La Rioja dispondría de un presupuesto mucho más alto para evitar modificaciones presupuestarias como está haciendo con el hospital de Calahorra.

"Lo que hacen con dichas modificaciones -ha finalizado- es tapar los agujeros que el Gobierno no es capaz de prever a lo largo del año".

CONDONACIÓN DE LA DEUDA

El Congreso de los Diputados tiene previsto votar este jueves esta condonación para las ccaa. La norma, que afronta el debate de totalidad en el Congreso, permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas de régimen común, independientemente de que tengan o no deuda del FLA, lo que beneficiará a todos los territorios al reducir su pasivo, ahorrar en el pago de intereses y ganar autonomía financiera.

De esta forma, a La Rioja le permitiría un ahorro en el pago de intereses de 58 millones, lo que supondría liberar recursos para dedicar al Estado del bienestar.

Sin agravios comparativos, del total de 83.252 millones de euros de deuda que asume el Estado, casi 60.000 millones corresponden a deuda de comunidades gobernadas por el PP. Dicho de otra forma, 7 de cada 10 euros condonados benefician a las comunidades donde gobierna el Partido Popular.

La metodología para el cálculo de la condonación responde a criterios objetivos, transparentes, de carácter técnico e iguales para todas las comunidades.

"FINANCIACIÓN RÉCORD" PARA LA RIOJA.

El objetivo de la medida es corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las CCAA en la crisis financiera por la falta de apoyo del Gobierno de entonces.

Algo que contrasta con el apoyo del Gobierno actual, que permite a La Rioja recibir en 2026 una financiación récord de 1.462 millones (entregas a cuenta + liquidación), lo que supone un incremento del 54,5 por ciento respecto a 2018, último año de Gobierno de Rajoy.

La quita de la deuda es compatible con la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, que para La Rioja supondrá 25 millones adicionales.

Asimismo, el Congreso también votará este jueves nuevamente que La Rioja cuente con un margen presupuestario de 44 millones de euros. "Por ello, resulta incomprensible que el PP se oponga a estas medidas que permitirían destinar a las comunidades autónomas más recursos para financiar e impulsar a los servicios públicos", finaliza el comunicado.