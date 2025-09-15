PSOE exige a la consejería de Educación que asuma sus responsabilidades y lidere la gestión de la política educativa

LOGROÑO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Educación, Formación Profesional, Universidad, Ciencia y Digitalización del PSOE, Félix Alonso, ha asegurado que la consejería de Educación "hace dejación de funciones sobre sus responsabilidades a la hora de gestionar la educación en nuestra comunidad".

Así, "muchos de los programas puestos en marcha este curso por la consejería, son programas impulsados por el Ministerio y que traen una financiación cercana a los 6 millones de euros". Por ejemplo, y como novedad, "se ha aprobado el Plan de formación ante emergencias para todos los centros educativos del país, iniciativa en la que colabora Protección Civil".

En materia de infraestructuras educativas, Alonso ha dicho que las novedades para este curso "son las inauguraciones de los colegios de Rincón de Soto y Santo Domingo de la Calzada, proyectos heredados del anterior Gobierno Socialista". Eso sí, "siguen sin desarrollarse las infraestructuras necesarias para el primer ciclo de infantil en Logroño y continúan paralizados los proyectos para construir los centros integrados de FP en Lardero y Calahorra".

Félix Alonso ha denunciado que "mientras que en la escuela pública no se invierte con los recursos propios de la comunidad, este verano se publicaba la renovación de los conciertos educativos hasta el año 2031". Y en el convenio firmado "hay un incremento de más de 107 millones de euros, lo que representa un 32 por ciento respecto al anterior concierto". Todo, a pesar de que "tenemos menos matriculaciones". Ese convenio también incorpora 19 ciclos nuevos de FP, "lo que demuestra la privatización de estas enseñanzas que impide crecer a la pública por la falta y paralización de infraestructuras".

Por otra parte, Alonso ha recordado que una de las novedades que trae este comienzo de curso es el nuevo Decreto de convivencia. Este Decreto "se centra en un modelo de convivencia que parte de la existencia del conflicto y se centra en lo punitivo para tratar de solucionarlo en vez de lo preventivo". Y ante el mantra del refuerzo de la autoridad del profesorado, "esa autoridad ya estaba recogida y garantizada en la LOMLOE".

Alonso se ha referido también a la modificación del currículo en secundaria que regula la promoción y titulación del alumnado de la ESO. Aquí, para poder titular "se añade de forma simultánea los condicionantes de tener una media aritmética superior a cinco en todas las asignaturas, y que no se puede producir abandono de la asignatura suspendida".

El problema "es que no se concretan los criterios que se tendrán en cuenta para su valoración, lo que abre la puerta a que cada centro o cada sesión de evaluación valore de forma diferente". La consejería de Educación "tiene que asumir su responsabilidad y regular de una forma clara las condiciones en que el alumnado puede obtener el título de secundaria". También en la etapa de formación profesional "vemos un ejemplo más de la falta de liderazgo de la consejería".

Y es que este año se contempla la implantación de la nueva Ley Formación Profesional, pero "el Gobierno del PP sigue sin creer en las posibilidades que ofrece".

Finalmente, Félix Alonso ha recordado que para este curso la consejería "ha generado un nuevo procedimiento que regula la concesión de las Comisiones por interés del servicio público educativo". De momento "desconocemos el número de Comisiones concedidas y qué proyectos se han tenido en cuenta para valorar el interés del servicio público educativo". Es evidente "que ha habido una falta de transparencia en todo este proceso".