El PSOE exige al Equipo de Gobierno que "dialogue realmente con los colectivos y que no privatice San Mateo 2025"

LOGROÑO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal Socialista Kilian Cruz ha recordado que el Espacio Peñas 2.0 "era una iniciativa cultural que pretendía llenar de actos para todos los públicos las fiestas de San Mateo, eso sí, nunca con un interés lucrativo". El año pasado, el Equipo de Gobierno "fue incapaz de encontrar una fórmula para celebrar este evento con garantías suficientes y ayer martes nos encontramos con un sorprendente anuncio para darle un nuevo formato donde el suelo público del Parque de la Ribera pasará a ser gestionado por una empresa privada".

Cruz ha señalado que "es evidente que una vez más el PP vuelve a llevar a cabo un proceso administrativo sin transparencia, ni participación". El concejal Socialista ha denunciado que el PP "privatiza las fiestas para hacer caja con ellas con el canon que se pone subasta". También le da a la empresa privada "la oportunidad de hacer caja gracias a la posibilidad de cobrar entradas a un evento que dispone de un aforo máximo de 8.000 personas". Además, Kilian Cruz ha asegurado que "hablamos de una zona ajardinada de la ciudad que está junto a la ZBE de los barrios de Madre de Dios y San José".

De hecho, el año pasado "ya vimos las consecuencias que conllevaba la actual ubicación en el Parque de La Ribera, con quejas vecinales por la falta de limpieza, o el ruido de los conciertos". El concejal Socialista ha recordado que desde que Conrado Escobar asumió la Alcaldía de Logroño, "los colectivos de nuestra ciudad no han escuchado otro mantra discursivo del Equipo de Gobierno que el de no tenemos dinero, no tenemos presupuesto".

"No hay dinero para los colectivos" y las organizaciones implicadas en el desarrollo de las fiestas de San Mateo, "pero el PP abre la puerta a que en el futuro exista presupuesto para apoyar a promotor particulares y para generar caja a costa del trabajo de los colectivos que siempre han apoyado las fiestas de nuestra ciudad".