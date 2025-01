El PSOE exige a Escobar la apertura "inmediata" del consultorio médico de Los Lirios

LOGROÑO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los concejales del Grupo Municipal Socialista, Kilian Cruz y Esther Espinosa, han exigido hoy al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, la "apertura inmediata" del consultorio médico ubicado en el barrio de Los Lirios.

Cruz ha lamentado "la inacción de los Ejecutivos del PP, tanto en el terreno local como en el regional, que no son capaces de abrir un centro que ya está terminado". No puede ser, ha añadido Cruz, "que, con esta instalación ya lista, se esté privando a los vecinos y vecinas del barrio de Los Lirios de este servicio, y todo por culpa de la mala gestión del Partido Popular".

Por su parte, la concejala Esther Espinosa ha recordado que el consultorio de Los Lirios "es fruto del buen trabajo y entendimiento de los Gobiernos Socialistas en Logroño y en La Rioja durante la pasada legislatura". Espinosa ha denunciado que "el PP no es capaz de ponerse de acuerdo para abrir ese consultorio, lo que perjudica a las personas que viven en ese barrio".

La concejala socialista ha asegurado que "estamos ante un ejemplo más de cómo el Partido Popular trata a la sanidad pública y, más específicamente, a la atención primaria".

En cualquier caso, Espinosa ha señalado que "desde el Grupo Municipal Socialista estamos dispuestos a colaborar en aquello que podamos para que el consultorio médico de Los Lirios se abra de inmediato y los vecinos y vecinas dispongan de un recurso muy importante desde el ámbito de la sanidad pública".

Para la edil del PSOE "no sabemos si es el Gobierno de La Rioja o el Ayuntamiento de Logroño quien no se cree que la Atención Primaria es la piedra angular de nuestro sistema sanitario, que es nuestro soporte; que la Atención Primaria se desangra y parece que no les importa y no será porque sus profesionales no lo han manifestado en multitudes de ocasiones".

Espinosa ha afirmado que "hay que mimarles, hay que cuidarles, ya que hacen un trabajo formidable y cuidándoles y mimándoles tal vez tendríamos profesionales que se queden en nuestra comunidad autónoma a trabajar". "Tenemos que apostar por unos servicios públicos de salud y tenemos una sanidad pública", ha concluido.