El PSOE exige a Escobar cumplir el Acuerdo Municipal contra los Discursos de Odio

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE exige al alcalde Conrado Escobar cumplir el Acuerdo Municipal contra los Discursos de Odio que fue aprobado hace un año y que no ha sido desplegado todavía por el Equipo de Gobierno.

En una rueda de prensa celebrada este jueves, la concejala socialista María Marrodán ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista presentará una moción en el Pleno de la próxima semana para instar a Escobar a que "ejecute de manera inmediata" el acuerdo municipal contra los Discursos de Odio que fue promovida por el PSOE el pasado mes de julio del año 2024, y que contó con el rechazo de Vox.

Aquella moción, ha explicado Marrodán, "no solo era técnicamente ambiciosa y políticamente valiente" ya que "ponía en el centro la participación de los colectivos afectados por los discursos y delitos de odio" e "instaba a incorporar de manera formal al movimiento asociativo de la ciudad en el diseño y ejecución de las acciones propuestas". De esta forma, el PSOE planteó un acuerdo "con medidas de sensibilización, prevención y apoyo a las víctimas", ha destacado la edil.

UN AÑO PERDIDO DE ESCOBAR

"Doce meses después no se ha elaborado ningún acuerdo, no se ha lanzado ninguna campaña ni convocado a ninguna entidad. No se ha hecho nada", ha subrayado Marrodán. La edil ha pedido a Escobar "que demuestre su compromiso con hechos" porque "lleva un año perdido para ello" pese a sus "palabras bonitas".

Por ello, el Grupo Municipal Socialista ha presentado esta moción que reclama, entre otros asuntos, la elaboración participada del Acuerdo Municipal, el diseño de una campaña institucional anual de sensibilización y prevención de los discursos de odio, el impulso a proyectos del tejido asociativo logroñés mediante una línea de subvenciones específica, y la creación de un protocolo municipal de atención a víctimas LGTBI en coordinación con el Centro LGTBI+ de La Rioja.

En un momento, además, en que "los discursos y los delitos de odio siguen aumentando, también en nuestra ciudad", ha recordado la edil. Así, la moción que presenta el PSOE "busca dar continuidad al Orgullo como acción política, visibilizar el incumplimiento institucional y exigir que los derechos de las personas LGTBI se garanticen en lo concreto: en los centros educativos, en la calle, en los servicios municipales y en la respuesta pública frente al odio", ha manifestado la concejala socialista.

Pero también, el Grupo Municipal Socialista quiere que se reafirme "el compromiso firme con la igualdad, la diversidad y la no discriminación" y que se condenen los "discursos de odio o violencia vengan de donde vengan" así como "la instrumentalización política que niega o cuestiona la existencia del colectivo" LGTBI.