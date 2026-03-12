El PSOE exige a Escobar incrementar el presupuesto de la Biblioteca Rafael Azcona

La concejala del PSOE, Carmen Urquía - PSOE LOGROÑO

LOGROÑO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE exige a Conrado Escobar incrementar la partida económica destinada a la Biblioteca Rafael Azcona tras "un nuevo recorte presupuestario de 26.711, 93 euros" que "consolida la tendencia de desinversión que está debilitando la calidad de los servicios que presta" la biblioteca.

Lo ha reclamado esta mañana en una rueda de prensa la concejala del Grupo Municipal Socialista, Carmen Urquía, quien ha lamentado que el recorte de Escobar a la biblioteca pública ya es de "más de 65.000 euros". Y es que Urquía ha recordado la reducción "de 38.000 euros" que acometió Escobar en el ejercicio anterior y ha puesto de manifiesto "el escenario crítico" al que se enfrenta este servicio público por dos motivos, "la falta de actualización del IPC en los tres últimos ejercicios" y "el déficit de operatividad existente para mantener el mismo volumen de actividad y los estándares de calidad".

RECORTES EN EL AÑO AZCONA

En este sentido, la edil del PSOE ha indicado que existe un déficit presupuestario importante que "afecta directamente a la compra de libros, suscripciones a las revistas, periódicos, material para los talleres de las actividades de Artefábrica" y también "a la organización de talleres, cursos y conferencias". Y todo ello, ha enfatizado Urquía, "a pesar de la reciente declaración institucional del Año Rafael Azcona", en el momento en el que "la Biblioteca debería liderar la programación cultural e invertir con ambición en nuevas publicaciones". Ahora, la Biblioteca "gestiona la escasez por los recortes del Gobierno de Escobar", ha indicado.

Para revertir esta situación, la concejala del Grupo Municipal Socialista ha exigido al Equipo de Gobierno "incrementar el presupuesto de la Biblioteca aprovechando los remanentes de la liquidación presupuestaria". Esto ayudaría "a financiar la subida correspondiente del IPC del 9,4 por ciento y alcanzar los 864.000 euros necesarios para garantizar un servicio adecuado y a la altura de lo que los usuarios merecen", ha concluido Urquía.