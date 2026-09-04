El PSOE exige al Gobierno de Escobar la reapertura del punto de limpieza de bicicletas de La Ribera

Archivo - Bicicleta, ciclista - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE exige al Gobierno de Conrado Escobar, en concreto a Logroño Deporte, la reapertura del punto de limpieza de bicicletas ubicado en el recinto exterior del Centro Deportivo Municipal de La Ribera, un servicio que "dejó de funcionar el pasado mes de mayo".

El Grupo Municipal Socialista destaca que la decisión de cerrar este punto "ha sido recibida de forma muy negativa tanto por los usuarios habituales como por los clubes deportivos que hacían uso del servicio". De hecho, varios aficionados y usuarios de bicicletas se han puesto en contacto con el PSOE "para trasladar su malestar y solicitar que se reclame su reapertura en la próxima reunión del Consejo de Administración de Logroño Deporte". Además de recuperar este servicio, los usuarios consideran necesario mejorar sus prestaciones.

En concreto, plantean la instalación de una manguera de aire a presión y la disponibilidad de herramientas básicas que permitan realizar pequeñas reparaciones o ajustes en las bicicletas, servicios que ya están disponibles en otras localidades de menor tamaño.

El Grupo Municipal Socialista considera también necesario que este tipo de instalaciones "no se limite al Centro Deportivo Municipal de La Ribera y que se habiliten nuevos puntos de limpieza y mantenimiento de bicicletas en otras instalaciones deportivas de la ciudad, especialmente en las zonas centro, sur y oeste".

Los socialistas señalan que el coste de recuperar este servicio y extenderlo a otros puntos de la ciudad "sería reducido en comparación con el beneficio que supondría para la ciudadanía". En este sentido, consideran que estos puntos pueden ser especialmente útiles tanto para quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte y movilidad urbana como para quienes la practican como actividad deportiva.

El PSOE reclama, por tanto, a Logroño Deporte que recupere el servicio de La Ribera y estudie la creación de nuevos puntos en otras zonas de la ciudad, incorporando servicios básicos que permitan a los usuarios mantener sus bicicletas en mejores condiciones.