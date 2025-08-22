El PSOE de Ezcaray critica "la nefasta gestión del PP" que "dificulta" el trabajo de los sanitarios del centro de salud

LOGROÑO 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Ezcaray critica "una vez más el despropósito y la falta de respeto que el Equipo de Gobierno del PP muestra hacia el trabajo de los sanitarios del centro de salud de Ezcaray".

"Y es que, de nuevo, el alcalde, Diego Bengoa, vuelve a permitir que se instale toda la batería de urinarios del festival Ezcaray Fest que se celebra este fin de semana frente a la puerta del centro de salud".

Así las cosas, indican desde el PSOE en una nota de prensa, "tal y como hicimos el año pasado, desde el PSOE volvemos a lamentar que se bloquee la rampa de acceso al centro de salud para camillas, sillas de ruedas y personas con movilidad reducida".

"Incluso han llegado a colocar un cartel que avisa de que si se necesita usar la rampa de acceso al centro de salud, que se avise a los miembros de seguridad del festival".

Desde el PSOE de Ezcaray "pensamos que esta forma de actuar del Equipo de Gobierno del PP es vergonzosa y lamentable. Además, los Socialistas vamos a apoyar a los profesionales que trabajan en el centro de salud en sus quejas y recordamos que realizan un cometido esencial para la población, especialmente en los meses de verano, en los que se multiplica el número de personas que residen en el municipio".