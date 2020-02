PSOE e IU aprueban el presupuesto 2020 para Calahorra con mayoría absoluta

Publicado 17/02/2020 12:40:03 CET

CALAHORRA (LA RIOJA), 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Con los votos de PSOE e IU (10+1) el Ayuntamiento de Calahorra ha aprobado esta mañana en Pleno extraordinario el Presupuesto General Municipal del año 2020 por mayoría absoluta. En contra han votado PP, Cs y Vox (6+3+1) tras un debate centrado en la influencia del futuro centro de FP sobre las cuentas municipales. De esta forma, el resultado es el previsto después de que el Grupo Socialista pactara con el de IU su voto favorable.

Para la alcaldesa de Calahorra, Elisa Garrido, se trata de unos "muy buenos presupuestos para la ciudad" y ha recordado que son los primeros presupuestos socialistas que Calahorra tiene en 24 años, "lo que se refleja con claridad en las partidas presupuestarias", ha añadido.

En un breve resumen Garrido ha dicho: "Ampliamos la apuesta para la Ayuda a Domicilio, Derechos Sociales, hay partidas para igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. También apostamos más por los servicios básicos como puede ser la limpieza diaria y la reparación de infraestructuras básicas".

Uno de los asuntos que ha destacado la alcaldesa es la aplicación de la Estrategia de Desarrollo para el Casco Antiguo (EDUSI), que formalizara en su día el Gobierno del PP pero que según Garrido será a partir de ahora cuando se ejecute.

CENTRO FP

Pero la apuesta principal del PSOE en Calahorra "a medio y largo plazo" es la construcción del nuevo centro de Formación Profesional.

Este precisamente ha sido el nudo de todo el debate presupuestario pues, si bien todos los partidos están de acuerdo en que el nuevo centro es necesario, las acciones destinadas a dotar de espacio a esta importante infraestructura educativa tienen un reflejo enorme en el Presupuesto Municipal.

Esto produce insalvables diferencias entre unos y otros partidos hasta el punto de que Cs, que negoció el presupuesto con el Equipo de Gobierno socialista y al que le fueron aceptadas propuestas por casi 2,5 millones de euros, en vez de abstenerse en la votación ha emitido un voto contrario a todo el presupuesto. Esto da una idea del peso que el futuro instituto de FP tiene en las cuentas municipales.

La reacción de la Oposición -exceptuando la del aliado de IU- ha sido de nuevo recriminar al PSOE su actitud de "cerrazón ante todo lo que no sea su proyecto", como ya ocurriera en el Pleno en el que se aprobó la expropiación de terrenos para el centro.

Sin embargo la alcaldesa insiste en que ha mantenido una actitud "dialogante" y asegura que se ha reunido con los partidos de la Oposición "más de lo que en cuatro años nos reunimos con el PP cuando éste gobernaba el Ayuntamiento".

No piensa lo mismo la representante de Vox, Mayte Arnedo, que se quejaba de ir acto seguido de la Comisión Informativa al Pleno sin que se les haya informado de nada. Esta concejal asegura que con ella no se ha contado: "Siempre hablan de las mesas de negociación pero no han querido sentarse con Vox. Ni siquiera nos han mencionado en el Pleno y dicen que no van a perder ni un minuto con nosotros. Lo que ocurre -ha seguido declarando- es que nosotros les decimos la realidad y no la quieren ver. Han dejado fuera a 5.577 habitantes que son los votos de Partido Popular, Ciudadanos y Vox en una gestión de la que tendrán que responder y que se prevé bastante deficiente", ha añadido.

Luis Bella ratificaba a 'La Brújula' la opinión de Cs sobre "la forma innegociable en la que se van a adquirir los terrenos del instituto. Creemos -ha seguido diciendo- que los 5 millones de euros que va a suponer la inversión no se adecúa a lo que una ciudad como Calahorra tiene que gastarse y menos habiendo otras posibilidades. Instituto sí, pero no a cualquier precio", ha añadido Bella quien ha recordado que sólo para expropiación de terrenos se ha reservado este año una partida de 1.275.000 euros; "que ya veremos si los propietarios están de acuerdo en esta cantidad y no la recurren lo que podría terminar elevando la cifra y obligando a notables modificaciones presupuestarias", ha terminado diciendo.

Por su parte, Luis Martínez-Portillo declaraba que estos presupuestos "son los primeros de un grupo socialista que no ha sabido elaborarlos ni en tiempo ni en forma". Se refería así a la fecha en la que han sido aprobados y a la forma en que se presentaron.

Para el portavoz del primer partido de la Oposición resulta un presupuesto "catastrófico". Opina también que es "lamentable que los presupuestos de un nuevo Gobierno tras 24 años no se preocupen de cosas tan fundamentales como el sector industrial o que no se respete a las asociaciones de Calahorra".

El PP destaca sobretodo la gestión sobre el instituto de FP: "Va a ser el cementerio del Gobierno del PSOE. Este centro no va a ser una realidad hasta dentro de siete años y nos van a pasar por encima el resto de las poblaciones de nuestro alrededor".

Refiriéndose a PSOE e IU Martínez-Portillo ha terminado afirmando que "aun gobernando en minoría, contemplan un modelo de ciudad exclusivamente de izquierda olvidándose de los demás". .