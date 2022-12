PSOE e IU registran una propuesta para "desbloquear y devolver la normalidad al Parlamento de La Rioja"

LOGROÑO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Partido Socialista e Izquierda Unida registraron el pasado viernes en el Parlamento de La Rioja una modificación del Reglamento de la Cámara para "desbloquear el Parlamento de La Rioja y devolverlo a la normalidad legislativa", han señalado en un comunicado.

Una propuesta "con un artículo único, dirigido a explicitar el cometido que tienen la Mesa y la Junta de Portavoces a lo largo del texto, siendo la primera, órgano rector del Parlamento teniendo que escuchar a la Junta a la hora de fijar el orden del día o el calendario de sesiones".

Asimismo, en la misma reforma, también "se insta a que se recupere la anterior redacción del Reglamento de la Cámara, para que un grupo parlamentario propio se pueda conformar con dos diputados, y no con tres; reforma que no entraría en vigor en la actual legislatura". Han recordado que "fue el PP de Pedro Sanz quien lo modificó con el único objetivo de perjudicar al entonces Grupo Parlamentario del Partido Riojano. Algo que, por cierto, fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional".

Estas propuestas de modificaciones "son presentadas ante la última decisión del Partido Popular y Ciudadanos al volver a bloquear el normal desarrollo de un Pleno, el que se tenía que celebrar este jueves de forma completa pero que solo irá con la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos".

Hay que señalar que "durante todo el mes de diciembre el Parlamento no ha podido cumplir sus funciones estatutarias de impulso ni de control al Gobierno al votar PP y Ciudadanos en contra del orden del día de las sesiones de diciembre. PSOE e IU no pueden consentir que esta anormalidad a la que nos conducen PP y Ciudadanos se extienda al próximo periodo de sesiones".

Esta "actitud filibustera" en la que "está instalado el PP lo ejerce basándose en una interpretación espuria del Reglamento del Parlamento, en concreto del artículo 58.1, en el que habla de que el presidente, de acuerdo con la Mesa y Junta de Portavoces, fija el orden del día de las sesiones plenarias".

Sin embargo, en el propio Reglamento, entre las funciones atribuidas a la Junta de Portavoces "no aparece el que pueda ejercer una minoría de bloqueo que impida a todos los diputados ejercer sus funciones en el Pleno del Parlamento". Los órganos rectores del Parlamento son el presidente y la Mesa, "no la Junta de Portavoces que constitucionalmente tiene atribuida la misión de ordenar los debates y hacer saber a los órganos rectores del Parlamento las iniciativas que se van a debatir, pero no la de impedir que se celebren, que es lo que hoy en día están haciendo PP y Ciudadanos de forma reiterada".

Por ello, PSOE e Izquierda Unida han registrado una propuesta que "viene a desbloquear esta situación. Los ciudadanos no votaron ni bloqueo ni paralización de Plenos, por eso las fuerzas progresistas van a superar la actitud obstruccionista de la derecha a través de la recuperación de la actividad ordinaria del Parlamento, avanzando con ello en el objetivo de seguir trabajando para la mayoría social de La Rioja".