El PSOE de Logroño cree que la decisión de no concurrir a la convocatoria EDIL fue "estrictamente política"

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Alonso, ha asegurado este jueves que la decisión de no presentarse a las ayudas EDIL "fue estrictamente política y no una cuestión técnica".

En rueda de prensa, Alonso ha recordado que esta convocatoria EDIL "tenía un elemento diferencial muy importante, como es que están territorializados por comunidades autónomas". Es decir, "ya se sabía que a La Rioja le correspondían 3,7 millones de euros, y que Logroño solo competía con Calahorra".

El portavoz socialista ha señalado que a esta convocatoria "concurrieron casi mil ciudades, con regidores y regidoras de distintos partidos e ideologías que decidieron presentar proyectos, y que han obtenido finalmente 1.774 millones de euros".

Conrado Escobar, ha afirmado Alonso, "decidió que esa ayuda no era interesante para el Ayuntamiento de Logroño y no presentó proyecto alguno". Luis Alonso ha asegurado que el equipo de Gobierno "ha alegado en todo momento criterios técnicos para no concurrir a la convocatoria EDIL".

Por eso, desde el Grupo Municipal Socialista "requerimos de manera urgente una comparecencia técnica y política que aclarara los motivos de no acudir a la ayuda".

Después de esta comparecencia, ha dicho Luis Alonso, "ha quedado acreditado que decisión fue estrictamente política, ya que los técnicos eran conocedores de la ayuda, poseían información de la misma con la antelación suficiente e informaron de las características de la ayuda al equipo de Gobierno".

Y partiendo de esa información, "Conrado Escobar y su equipo decidieron no concurrir en este proceso de fondos EDIL". El portavoz socialista ha denunciado, además, que el Equipo de Gobierno "sigue sin aclarar los motivos que le llevaron a descartar esa concurrencia".

Luis Alonso ha recordado que "gobernar significa tomar decisiones, algo que Escobar no hace, lo que está provocando que Logroño pierda oportunidades". Alonso ha señalado que Escobar "tiene que dejar de esconderse tras los técnicos y los funcionarios y le ha recordado que, en política, hay que asumir responsabilidades".