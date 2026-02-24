PSOE Logroño cree que Gobierno local "admite" sus críticas sobre adjudicación VPO y ve "inviable" continuidad concejala

Archivo - Luis Alonso, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño considera "inviable" la continuidad de la concejala de Vivienda, Patricia Sainz, tras "reconocer en el día de ayer que 104 viviendas de protección oficial pudieron ser adjudicadas a dedo" por los promotores privados "sin concurrencia pública, publicidad, transparencia y sin prioridad a ciertos colectivos".

Lo ha afirmado esta mañana el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Luis Alonso, en una rueda de prensa en la que ha calificado tanto de "vergüenza" la comparecencia de ayer lunes de Sáinz y de la portavoz del Ejecutivo municipal, Celia Sanz, como de "muy grave" lo que está sucediendo en Logroño con este tema.

Alonso ha aseverado que "ni la Ley de Vivienda de La Rioja ni la estatal ni ningún informe de enajenación de solares permiten que 104 viviendas de protección oficial sean adjudicadas a dedo por promotores privados".

El portavoz socialista ha indicado que todo esto demuestra que "el Plan de Vivienda de Escobar" es en realidad "un plan de enajenación de solares y bienes públicos con el fin de hacer caja al mejor postor y sin condiciones".

Alonso se ha preguntado "si hay algo que el equipo de Conrado Escobar pueda gestionar bien" tras "perder millones de euros de fondos europeos, el fracaso en la organización de las fiestas de la ciudad, la marcha de proyectos importantes y ahora permitir que se dé a dedo viviendas de protección oficial".

El concejal ha cuestionado "la información que puede llegar a tener la responsable de Vivienda para asegurar, como hizo en el día de ayer, que las promotoras no han dado viviendas protegidas a dedo pese a reconocer que sí lo podían haber hecho".

Por último, Alonso, que ha considerado que, con la comparecencia de ayer, "el PP admitió lo que lleva denunciando el PSOE las últimas semanas", ha dudado "de la utilidad real del IRVI si quien decide quién logra los pisos son las empresas privadas".

Y ha pedido al Gobierno de La Rioja "que se pronuncie al respecto y explique los pasos que va a dar para garantizar el cumplimiento de la Ley regional, la cual regula y asegura que las viviendas protegidas se tienen que adjudicar con concurrencia pública y publicidad".