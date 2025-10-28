El PSOE de Logroño propone una tasa específica para pisos turísticos y bonificar el IBI a hogares con bajos ingresos

Luis Alonso, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha planteado este martes una tasa específica para pisos turísticos y bonificar el IBI a hogares con bajos ingresos.

Son las principales enmiendas que los socialistas han presentado a las ordenanzas fiscales y precios públicos para 2026 en las que aboga por una política fiscal progresiva.

En rueda de prensa, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Alonso, ha recordado que el Partido Popular "prometió bajar todos los recibos fiscales, impuestos y tasas un 10%, pero un año más incumple sus compromisos y vuelve a subir todas las tasas municipales un 2,7%".

Esta subida "se acumula a la ya realizada especialmente el año pasado de la tasa de basura, el 'basurazo'", que, según sus cálculos, pudo llegar en el ejercicio 2025 hasta una subida de un 138 por ciento.

Alonso ha señalado que "las únicas reducciones de impuestos que hay son el IBI, que baja solo 4 euros al año, y las plusvalías, que afecta a muy pocas personas, y especialmente a los que tienen más patrimonio".

MÁS TASAS A LOS PISOS TURÍSTICOS.

Por ello, el PSOE de Logroño "propone la creación de una tasa a los pisos turísticos con el fin de garantizar un uso equilibrado del parque inmobiliario y compensar los costes de gestión urbanística".

Luis Alonso ha defendido la creación de esta nueva tarifa porque la expansión de los pisos turísticos "está generando presión sobre la vivienda residencial" así como "costes administrativos adicionales".

El portavoz socialista ha señalado que este nuevo impuesto a los pisos turísticos "iría acompañado con una nueva categoría tarifaria en lo relativo a la Tasa de Residuos". Todo porque las viviendas de uso turístico "generan mayor volumen de residuos y requieren una frecuencia de recogida más alta".

Alonso ha asegurado que "queremos incentivar la puesta en el mercado de viviendas desocupadas y combatir la especulación". Por eso, "proponemos un recargo sobre bienes inmuebles de uso residencial desocupados".

Así, los bienes inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente "quedarán sujetos a un recargo del 50% de la cuota líquida del impuesto".

El recargo "será del 75% de la cuota líquida del impuesto cuando el periodo de desocupación sea de cuatro a cinco años; y del 100% a partir del sexto año, pudiendo modularse en función del periodo de tiempo de desocupación".

FOMENTAR EL ALQUILER ASEQUIBLE.

El Grupo Municipal Socialista también quiere "fomentar el alquiler asequible para promover la función social de la vivienda".

Por eso, Luis Alonso ha dicho que "planteamos la bonificación de hasta el 90% de la cuota del IBI para viviendas cedidas a programas de alquiler asequible o social durante, al menos, cinco años".

En paralelo, el PSOE también ha propuesto la bonificación del IBI para hogares con bajos ingresos con el fin de "proteger a las familias con rentas bajas y evitar desigualdades territoriales".

El Grupo Municipal Socialista también ha registrado varias enmiendas centradas en la aplicación de descuentos en actividades culturales, deportivas y educativas a las familias monoparentales.

El portavoz ha aseverado que "buscamos promover el acceso equitativo a la cultural y al deporte, así como la creación de un plan de pagos solidario de impuestos ofreciendo flexibilidad a las familias con menos recursos".

Por último, el portavoz socialista ha propuesto "la cesión gratuita del piano del auditórium municipal en caso de que la cesión del espacio sea gratuita, y la congelación de las tarifas de precios de 2024 para la instalación de puestos y barracas de feria".