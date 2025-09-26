PSOE muestra su "preocupación" por la "falta de protección del Ayuntamiento" hacia las víctimas de violencia de género

LOGROÑO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha mostrado este viernes su "preocupación por la falta de protección del Ayuntamiento de Logroño hacia las víctimas de violencia de género".

Una situación que, como recuerdan en un comunicado, deriva de que "según el sindicato SPPME, la Policía Local contó únicamente con un solo agente destinado a la vigilancia y protección de estas víctimas en el día grande de las fiestas de San Mateo".

Esto es así, prosiguen, porque "el resto de los componentes policiales fueron enviados a labores de regulación y control de tráfico para el desfile de carrozas y los festejos taurinos".

Consideran por ello que "se vuelve a evidenciar la falta de planificación del equipo de Gobierno que lidera Conrado Escobar que, en este caso, puso en riesgo la atención y protección de las víctimas en un día multitudinario como fue el pasado domingo, 21 de septiembre".

"Esta falta de recursos y de protección contrasta con el operativo desmedido que organizó el Ayuntamiento de Logroño durante el disparo del cohete ante posibles proclamas y manifestaciones de diversos colectivos", lamentan los socialistas.

Así, el PSOE ha avanzado que solicitará "la comparecencia el próximo martes en Comisión del concejal competente en seguridad, Francisco Iglesias, para que dé las explicaciones oportunas ante este nuevo desastre en la planificación de las fiestas mateas".