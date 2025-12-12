El PSOE pide una auditoria y paralizar las externalizaciones para evitar en La Rioja lo ocurrido en Torrejón de Ardoz

El diputado socialista Miguel González de Legarra - PSOE

LOGROÑO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista Miguel González de Legarra ha pedido hoy una auditoria externa y que se paralicen las externalizaciones en la sanidad riojana, alertando de que esta comunidad está "en el camino" de lo ocurrido en Torrejón de Ardoz.

González de Legarra ha ofrecido una rueda de prensa tras las denuncias al Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, gestionado por la concesionaria privada Ribera Salud, tras la filtración de audios en que se proponía "alargar listas de espera".

Para Legarra, "el audio que hemos podido escuchar de un directivo de la empresa que gestiona el Hospital de Torrejón" es como "el audio que en su día conocimos en el que varias directivas del Gobierno de La Rioja desvelaron el plan para desmantelar el Hospital de Calahorra".

Y es que, a su juicio, "todo forma parte de una estrategia" y "es el modelo del Partido Popular" que, también, se está replicando en La Rioja donde, en esta legislatura, ha dicho, ya se han destinado "más de 38 millones de euros en externalizaciones sanitarias".

Se trata de una cifra, ha explicado, que el PSOE ha conseguido con "lo que se ha podido ir conociendo a través del Portal de Transparencia y de los anuncios en los medios de comunicación".

Se trata, ha dicho, de 26 millones de euros para cirugías en Viamed y el resto "otros contratos menores". Pero, ha denunciado, todo bajo "opacidad" dado que no se ofrece información a pesar de las preguntas registradas por el PSOE.

Por eso, ha exigido "transparencia total, que se publiquen todos los contratos, todas las derivaciones, todos los importes y toda la actividad privatizada desde 2023".

También, "una auditoria externa, independiente, que permita saber cuántas pruebas, cuántas intervenciones y cuántos recursos se están desviando hacia estas empresas".

Por último, "que se paralicen nuevas externalizaciones hasta garantizar que el sistema público funcione con recursos suficientes". "Porque lo público no puede seguir perdiendo capacidad mientras lo privado gana negocio", ha resaltado.

El Partido Popular, ha denunciado, "lleva décadas aplicando la receta de deteriorar lo público para que se lo queden empresas amigas en La Rioja".

Así, ha dicho, con el expresidente Pedro Sanz "empezaron a asentarse empresas privadas, pero no llegaron por casualidad, llegaron porque había un plan".

"En 2023 llegó Gonzalo Capellan y vuelve a dedicar más de 38 millones de euros en externalizaciones mientras nos dicen que no hay presupuesto, pero para privatizar siempre hay dinero", ha clamado.

Para el diputado socialista "lo que está pasando en Torrejón de Ardoz es una señal de alarma", y es algo, ha visto, que "duele porque nos lleva a si eres o no rentable" a la hora de ser intervenido "y eso en La Rioja es algo a lo que estamos caminando".

"Hoy son derivaciones, mañana serán servicios y pasado hospitales", ha lamentado considerando que "basta ya de engañar a la ciudadanía con el cuento de la colaboración público-privada".