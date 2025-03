PSOE pide a Martín que "rectifique" con 'La Villanueva' y ésta dice que la apertura "ha mejorado la presión asistencial"

LOGROÑO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE, a través de su diputado regional Miguel González de Legarra, ha reclamado a la consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín, que "rectifique" con el traslado de pacientes al nuevo centro de salud de 'La Villanueva', mientras que la consejera ha destacado que la apertura ha servido para "mejorar la presión asistencial".

Ha sido en una pregunta planteada por el parlamentario socialista para conocer "los nuevos servicios se añaden en el centro de salud de La Villanueva que no se prestaban en el centro de salud de Rodríguez Paterna".

El parlamentario socialista ha recordado que el anterior Ejecutivo, liderado por el PSOE, "realizó un esfuerzo enorme para diseñar y ejecutar la construcción del nuevo Centro de Salud de 'La Villanueva, que el actual Gobierno solo han tenido que rematar para su puesta en servicio".

González de Legarra ha añadido que "los planes del anterior Gobierno socialista nunca contemplaron en ningún momento el traslado a este centro de pacientes procedentes de otros centros de salud y únicamente tenían previsto servicios compartidos que ayudarían, evidentemente, a descongestionar otros centros de salud de la capital".

Frente a ello, ha lamentado que "con una arrogancia que no oculta la improvisación con la que han afrontado esta apertura, han impuesto una reorganización unilateral de las zonas de salud de Logroño, arrancando de golpe a 10.000 personas de sus médicos y centros de siempre sin previa consulta, sin transparencia y sin respeto, optando por un traslado forzoso de pacientes". Aspecto que "pisotea la libre elección ese derecho que tanto cacarean ustedes, pero que ahora aplastan sin ningún miramiento".

Para concluir, González de Legarra ha indicado que "se acumulan ya más de 800 reclamaciones", para preguntarse "¿cuántas reclamaciones más van a necesitar para reconocer, en este caso, que han metido absolutamente la pata hasta el corbejón, y rectificar?".

En su respuesta, Martín ha apuntado que "no hay que perder el tiempo en cosas no creíbles y me parece que lo que hay que centrarse es en contar la verdad y la realidad", para añadir que "en este momento 'La Villanueva es referencia para casi 20.000 logroñeses que provienen del Rodríguez Paterna, Gonzalo de Berceo, Elizalde y Espartero".

La consejera ha indicado que "como se expuso en informaciones públicas en varios procesos, la transparencia es la que fija la ley y nosotros la hemos cumplido y el procedimiento administrativo también". "La apertura del nuevo centro lo que ha hecho ha sido mejorar la presión asistencial de nuestro sistema sanitario", ha resaltado.

A continuación, Martín ha señalado que "son unas instalaciones que todo el mundo alaba" en las que "44 profesionales van a atender a cerca de esos 20.000 logroñeses que están adscritos a este centro", haciendo, entre otras cuestiones, que ha expuesto que "la plantilla supone duplicar lo que había en Rodríguez Paterna y se pasa de 7 a 12 médicos de familia, de 1 a 2 pediatras, de 8 a 14 enfermeras, 3 asistentes administrativos, de 1 a 2 celadores, de 1 a 2 trabajadores sociales, de 1 a 2 matronas, de 1 a 2 técnicos de cuidados auxiliares".

A ello, ha unido que se cuenta con "una nueva unidad de salud bucodental con odontólogo e higienista dental", y que "se incluye, como novedad también, una consulta de psicólogo, nutricionista y fisioterapeuta".

Finalmente, la consejera de Salud ha puesto en valor "la ampliación del horario", ya que "hasta que se abrió 'La Villanueva, el Rodríguez Paterna solo tenía atención por la mañana, y desde su apertura tenemos mañana y tarde en horario".