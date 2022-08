El PSOE pide a la oposición que "salga de su desorden" y "actué igual que la derecha europea" en el Plan de Ahorro

LOGROÑO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de La Rioja, ha reclamado al Partido Popular que "salga de su desorden" así como que "actué igual que la derecha europea, y censure los discursos populistas de sus compañeros de partido ante el Plan de Ahorro".

"Esta semana hemos asistido a otro capítulo de mala política, hipocresía, demagogia e irresponsabilidad del Partido Popular al criticar el Plan de Choque de Ahorro y Gestión Energética aprobado por el Gobierno de España" ha expresado el secretario de Transición Ecológica del PSOE La Rioja, Álex Dorado Nájera.

Dorado ha señalado cómo el Plan de Ahorro se trata de una medida "que la Unión Europa ha reclamado a todos los Estados miembros para frenar el chantaje de Putin a Europa".

"Si somos europeístas hay que manifestarlo con hechos" ha señalado el secretario, y ha reclamado que "España debe ser solidaria con el resto de la Unión y cumplir su compromiso de ahorro del 7 por ciento" añadiendo cómo "si reclamamos al resto de los países compromiso y solidaridad con España durante la pandemia, ahora debemos colaborar para superar juntos las consecuencias del conflicto internacional latente".

Asimismo, Dorado ha destacado cómo se trata de un ahorro que "gracias a las negociaciones del Gobierno de España, basadas en el despliegue ordenado de energías renovables con el que cuenta nuestro país, es inferior al 15 por ciento que ha exigido Bruselas y que van a acometer los países miembros".

"Desgraciadamente" ha continuado el consejero "este clima de solidaridad y europeísmo no es entendido por la derecha española" sobre la que ha criticado "la hipocresía y demagogia que desprenden las palabras de Ayuso" de las que dice "chocan y no están a la altura del momento por el que atraviesa Europa y el mundo ante la estrategia expansiva del Putin".

Es por ello que el consejero ha manifestado cómo desde el Partido Socialista "no entendemos esta falta de responsabilidad del Partido Popular" y señala que "apoyar o no desacreditar la banalización de la señora Ayuso es no ser consciente de la realidad".

En consecuencia, desde el Partido Socialista, "reclamamos al PP de La Rioja que respalde el Plan de Choque aprobado por España, y que ha demandado su compañera de partido, la presidenta de la Comisión Europea Von der Leyen" así como también les ha pedido que "sean por fin conscientes de la realidad y se comporten como una derecha europea y responsable, y no como el PP trumpista y populista de la Comunidad de Madrid".

El secretario de Transición Ecológica ha lamentado además la postura del PP ya que "el ahorro energético es otro de los pilares de la lucha contra el cambio climático" añadiendo cómo "una vez más, cuando vemos los terribles efectos del cambio climático en nuestro país, el PP muestra su verdadera cara negacionista frente a la crisis climática y llama a la inacción en un tema que requiere del esfuerzo de todos y todas para abordarlo".

Por último, ha remarcado cómo "el cambio climático, junto con la crisis de biodiversidad, son problemáticas globales que necesitan de nuestros compromisos individuales para evitarlos, y de legislación valiente como la que están impulsando el Gobierno de España y el Gobierno de Andreu, y contra la que el Partido Popular de La Rioja siempre se opone".

"Utilizar este conflicto para sacar rédito electoral y negarse a cumplir el compromiso de todos los países del proyecto común denotará insolidaridad, egoísmo y falta de madurez para poder liderar nada" ha concluido.