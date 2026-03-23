PSOE pide suspender de forma cautelar licencias de VPO en Fardachón y Portillejo y paralizar otras cuatro en trámite

Archivo - El concejal socialista en Logroño Iván Reinares. - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha pedido este lunes al equipo de Gobierno del Consistorio que "suspenda de manera cautelar las licencias" de las viviendas de protección oficial (VPO) de Fardachón y Portillejo y "paralice las restantes" ya que "el proceso de adjudicación está bajo sospecha de nulidad".

Así lo ha afirmado el concejal del PSOE, Iván Reinares, en una rueda de prensa en la que también ha solicitado al Ayuntamiento que "obligue a las empresas a entregar los acuerdos de reserva" y las fechas en las que estos se realizaron.

Una petición que hacen los socialistas ya que "si se firmaron en diciembre, antes de que el Gobierno de La Rioja informara de las promociones, no se ha cumplido con la Ley de Vivienda y por tanto no se pueden adjudicar".

Reinares ha indicado que Escobar "ha preferido priorizar la petición de las promotoras de tener libertad para elegir a los compradores a garantizar un proceso público limpio donde la concurrencia, la publicidad y los criterios de igualdad determinaran los adjudicados".

El edil ha tildado de "sencillo y perverso" el modelo que ha seguido el equipo de Gobierno de Escobar basado en que "el Ayuntamiento vende el suelo público y barato y a cambio permite que las constructoras elijan a dedo a los inquilinos".

Y es que "el suelo es de todos, pero el beneficio y la adjudicación son privadas", ha lamentado Reinares.

INFORMACIÓN ENGAÑOSA

También, el concejal del Grupo Municipal Socialista ha calificado de "estafa" la información que ahora, "tras la denuncia interpuesta por el PSOE al Defensor del Pueblo", ha publicado el Gobierno de La Rioja en su web porque "anuncia pisos que ya están repartidos desde hace meses".

Así, mientras el Gobierno de Capellán "retoca ahora su web para parecer que informa, la constructora confiesa que el pescado ya esta vendido y los pisos adjudicados", ha advertido Reinares.

Ante estas circunsancias, desde el PSOE se ha reclamado "poder tener acceso a los acuerdos de reserva, con sus fechas; poner fin a la publicidad engañosa, retirar de la web el 'parche' que han hecho; y la suspensión de forma cautelar de las licencias ya dadas y paralizar el trámite administrativo de otras cuatro".

"No se puede poner ni un ladrillo mientras el proceso esté bajo sospecha", ha concluido Reinares, quien ha responsabilizado al alcalde "de convertir esperanza en frustración", por lo que le ha demandado "que reconozca su error y lo enmiende".