El PSOE plantea modificar el Plan General Municipal para "frenar la proliferación" de pisos turísticos en Logroño

Archivo - Detalle de la entrada de un apartamento turístico en el centro de la ciudad. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha planteado este lunes al equipo de Gobierno de Conrado Escobar tramitar antes del 31 de diciembre "una modificación del Plan General que permita una nueva regulación de los usos de alojamiento turístico en Logroño".

Así lo ha avanzado el portavoz socialista, Luis Alonso, en una rueda de prensa que ha convocado el PSOE para informar de la moción presentada para su debate este jueves en el pleno, y que tiene como objetivo frenar la proliferación "de las viviendas de uso turístico en Logroño".

Alonso ha sustentado su propuesta porque en el Casco Antiguo de la capital hay "434 plazas turísticas por cada 100 habitantes" y en los últimos meses "se han solicitado 10 nuevas licencias para apartamentos turísticos en edificios completos".

El concejal socialista ha destacado la necesidad de aplicar "la declaración de zonas saturadas" y "regular las condiciones de implantación de estas viviendas".

Alonso ha indicado "el doble efecto e impacto" que tiene para la ciudad este aumento de pisos turísticos, uno es "el ambiental" por el aumento "de ruidos y de molestias para los vecinos" y otro es "el efecto negativo que tiene para la disponibilidad residencial, especialmente de alquiler a largo plazo".

CASI DOS AÑOS SIN HACER NADA.

Por ello, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento ha reclamado a Conrado Escobar "actuar ya" después de "22 meses sin hacer nada" pero "llenos de palabras bonitas".

Y es que, Alonso ha recordado que, en el mes de enero de 2024, el PP se comprometió "a poner en marcha un gran estudio para evaluar la oportunidad de establecer una regulación diferenciada vía ordenanza", pero "casi dos años después, con un número de viviendas de uso turístico en escalada libre, Logroño no tiene nada".