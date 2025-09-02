El PSOE propone un complemento a las rentas mínimas para que las personas más vulnerables puedan acceder a una vivienda

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Sara Orradre, ha asegurado que el PSOE "defenderá en el Pleno cuestiones relacionadas con la economía, la salud o la educación, es decir, asuntos que preocupan a la ciudadanía y para los que no hemos visto soluciones determinantes en todo lo que llevamos de legislatura por parte del Gobierno del PP".

También vamos a preguntar al Ejecutivo "por los motivos por los que no tiene cubiertas todas las plazas del personal a su cargo en el servicio de extinción de incendios forestales". En el apartado de impulso a Gobierno, "llevamos una PNL en la que solicitamos la incorporación a la cartera de servicios del SERIS del tratamiento para abordar el glioblastoma".

PNL COMPLEMENTO VIVIENDA

Por su parte, la diputada María Somalo ha asegurado que el acceso a una vivienda "es una de las principales preocupaciones de gran parte de la ciudadanía". En el contexto actual, y con un elevado coste de la vida, "necesitamos de alguna manera fortalecer el alcance y la capacidad protectora de las rentas mínimas, sea ésta el IMV o la Renta de Ciudadanía". Y una forma efectiva de hacerlo "es articular un sistema de prestaciones económicas de carácter complementario a la renta de garantía de ingresos que permita a uno de los grupos más vulnerables de la población afrontar los gastos relacionados con la vivienda".

Somalo ha recordado que el Ingreso Mínimo Vital en La Rioja "ha llegado en junio de este año 2025 a 15.656 beneficiarios, con una cuantía media de la prestación de 519,69 euros por hogar, y con cuantía mensual media por beneficiario de 167,10 euros".

Por su parte, la cuantía media por beneficiario de Renta de Ciudadanía en La Rioja "es de 480 euros mensuales, que ascienden hasta los 750 euros si la unidad familiar contiene más de cuatro miembros". El número de beneficiarios a mediados de este año era de 586". La diputada Socialista ha dicho que estas cuantías "son insuficientes para costear actualmente un recurso habitacional en nuestra comunidad autónoma".

Por eso, es necesario "articular una prestación complementaria de vivienda de naturaleza económica, articulada como un complemento de las rentas mínimas y dirigida a la cobertura de los gastos de alquiler de la vivienda o del alojamiento habitual en cualquiera de sus modalidades, para los perceptores de estas rentas mínimas". Esto, ha dicho Somalo, "es algo que ya existe en Euskadi".

En cualquier caso, María Somalo ha denunciado que, en tan sólo dos años de gobiernos del PP, "ha disminuido el presupuesto destinado a financiar la Renta de Ciudadanía en 4,2 millones de euros". Así, en 2023 "el presupuesto fue de 9 millones, en 2024 bajó a 7 millones y en 2025 disminuyó otros 2,2 millones".

Por todo esto, "los socialistas defenderemos en el Pleno de mañana una PNL para articular una prestación complementaria de vivienda que complemente las rentas mínimas y esté dirigida a la cobertura de los gastos de alquiler de la vivienda o del alojamiento habitual". Es algo, ha añadido la diputada Socialista, que "ya se puede consignar en los Presupuestos Generales de La Rioja para 2026".

FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA

Finalmente, la portavoz adjunta ha denunciado una vez más "el rodillo del PP en el funcionamiento del Parlamento de La Rioja". Mención especial, ha dicho Sara Orradre, "para la actuación de la Mesa de la Cámara, con mayoría del PP, a la hora de calificar iniciativas, sin criterios claros y mucho más preocupada por hacer prevalecer los intereses de partido del grupo mayoritario que por cualquier otra cosa".

En este sentido, "lamentamos el rechazo sistemático a muchas de nuestras iniciativas y, una vez admitidas, la falta de respeto y de decoro institucional que demuestra el Gobierno de La Rioja a través de sus respuestas a las preguntas escritas o solicitudes de información de nuestros parlamentarios".