El PSOE propone crear un "gestor único" que coordine los pasos para los interesados en parcelas de polígono industrial

Publicado 13/02/2019 12:29:22 CET

LOGROÑO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos socialistas a la presidencia del Gobierno de La Rioja y a la alcaldía de Logroño, Concha Andreu y Pablo Hermoso de Mendoza, han propuesto crear la figura del "gestor único como interlocutor que coordine todos los pasos que deben darse desde que alguien se interesa por una parcela de un polígono hasta que instala su empresa".

Ambos se han desplazo esta mañana hasta el "vacío" Polígono Industrial de Las Cañas, como "símbolo de la política industrial de Gobierno de La Rioja en nuestra Comunidad".

Andreu ha explicado que desde el inicio de la crisis económica en La Rioja se ha perdido más del 18 por ciento del tejido industrial, se han destruido 5.800 puestos de trabajo y más de 300 empresas han desaparecido.

La recuperación de la producción industrial en La Rioja "no está llegando". Los datos son definitivos, en los últimos 3 años, La Rioja "ha sido la peor" Comunidad en cuanto al Índice de Producción Industrial. Y mientras la producción crece en España, en La Rioja "decrece y se desploma".

Andreu ha achacado esta situación a que en la actualidad "no existe un modelo de desarrollo para la región, el Plan de Desarrollo Industrial no da respuestas, hay total ausencia de estrategia industrial en el Gobierno de Cenicero". Hay responsabilidad directa "por la no acción del gobierno de La Rioja".

Para la candidata socialista a la presidencia de La Rioja, la industrialización de La Rioja "tiene que ser un objetivo prioritario del gobierno". La industria como motor de crecimiento y generadora de empleo, "es clave para el futuro de La Rioja".

Por todo ello, para saber de qué situación industrial partimos y con qué infraestructuras contamos para la instalación de empresas, los socialistas "propusimos en el Parlamento que se hiciera un censo de los polígonos y un análisis de su situación y mantenimiento, de sus posibilidades de oferta de parcelas de su operatividad, pero el Gobierno de Ceniceros, a pesar de ser aprobado por unanimidad, no ha hecho nada", ha lamentado.

La propuesta principal del PSOE es la de, convertir a La Rioja en un "lugar preferente para la localización de empresas con la complicidad de la administración nacional y europea, ya que la responsabilidad de esta situación de pérdida brutal de industria no es exclusiva de nuestra Comunidad".

Con el Plan de localización industrial Preferente, proponemos hacer de La Rioja "una zona de localización industrial preferente que palie las desventajas de nuestra situación frontera con territorios forales y el reconocimiento de esta situación por los Tribunales Europeos".

"Seguramente, otros territorios también lo pretenderán", ha señalado Andreu, pero solo a La Rioja "nos lo deben". Hay una deuda con nuestra Comunidad, ya que La Rioja, al comienzo de la década de los años 90 merced a una irregular competencia fiscal, sancionada posteriormente tanto por los tribunales de justicia españoles como europeos, "sufrió una deslocalización industrial. Es de lógica que se compense".

Otra propuesta explicada hoy por la candidata socialista ha sido la de "crear un gestor único, un interlocutor único que coordine todos los pasos que deben darse desde el momento en el que alguien se interesa por una parcela de un polígono, hasta que instala su empresa".

"Lo que no puede ser es que empresarios o emprendedores quieran instalarse en un polígono industrial riojano y terminen marchándose a otros de provincias vecinas hartos de tanta maraña de ventanillas a las que tienen que acudir para llegar a establecer su negocio", ha dicho.

La "descoordinación" entre administraciones no debe ser motivo para que no se instalen empresas en los polígonos. Como tampoco puede ser excusa, "para no poder ofertar el suelo industrial que tenemos parado", porque en más de una ocasión problemas burocráticos "están impidiendo hacer una buena oferta de suelo industrial para provocar la llegada de inversores".

La "falta de estrategia" a seguir por parte del gobierno de La Rioja y la "falta también de evaluación" de los resultados de la ADER "son el caldo de cultivo de la situación de inanición en la que se encuentra el sector industrial en La Rioja".

POLÍGONOS 'VACÍOS'

En cuanto al ámbito municipal, el candidato del PSOE a la Alcaldía de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha lamentado que "tras una inversión que superó los 50 millones euros, el polígono Las Cañas se encuentra prácticamente vacío como consecuencia de la falta de esfuerzo y de interés del Ayuntamiento para atraer empresas y, con ello, generar riqueza en la ciudad".

Hermoso de Mendoza ha criticado que no se están buscando oportunidades de negocio fuera de La Rioja para que se instalen en Logroño y cuando hay alguno que muestra interés, la información es fragmentada y dispersa al no existir un gestor único que permita centralizarla, hacer este proceso más sencillo y, al mismo tiempo, propiciar que estas nuevas empresas se sientan más acompañadas.

"Es muy complicado para una empresa encontrar toda la información necesaria para asentarse en Logroño, de ahí que recurra a otras situaciones más sencillas en municipios más pequeños o en otras comunidades autonómicas", ha añadido.

Al mismo tiempo, ha valorado que los precios y condiciones de compra de las parcelas disponibles en Las Cañas no son tan competitivos como los que se ofrecen en otros polígonos. Esta situación se evidenció tras dos ofertas de suelo del Ayuntamiento de Logroño que quedaron desiertas en 2014 y 2016.

Por tanto, el candidato Socialista ha insistido en que es necesario que el Consistorio logroñés reflexione y planifique cómo cambiar las condiciones de la venta de suelo para lograr ser más competitivo

Además, ha concretado que "otro aspecto que influye en esta situación es que el Ayuntamiento de Logroño no mantiene un diálogo continuo con el sector, en concreto con la Federación de Empresarios de La Rioja, para solucionar problemas que tenemos en Logroño, como es el caso de las empresas instaladas en las carreteras de El Cortijo y de Alberite".

Según ha manifestado, "en estos momentos, muchas industrias instaladas en PERIs industriales dentro de Logroño necesitan desplazarse a otros polígonos, pero lamentablemente no se está llevando a cabo una política concreta para definir conjuntamente con la FER cuáles son las necesidades de estos empresarios para trasladarse".

De este modo, ha opinado que al igual que ya se ha instalado un concesionario al polígono Las Cañas, el Ayuntamiento de Logroño debería haber trabajado para facilitar que otros negocios similares siguieran este ejemplo, como los ubicados en Avenida de Burgos, y así propiciar la creación de la Ciudad del Automóvil.

Por todo ello, Hermoso de Mendoza ha denunciado que "comprobar cómo un polígono como el de Las Cañas está vacío denota una falta de ímpetu y una cierta parálisis".

Por último, ha adelantado que "cuando gobernemos, el PSOE trabajará para revertir esta situación y conseguir atraer empresas a Las Cañas porque este polígono industrial de Logroño es una gran oportunidad de negocio por su ubicación estratégica y limítrofe con dos comunidades autónomas".