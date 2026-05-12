El PSOE propone declarar el Casco Antiguo zona saturada para prohibir la apertura de nuevos pubs

Archivo - Bar en una calle del Casco Antiguo de Logroño - DEMANDA CASCO ANTIGUO - Archivo

LOGROÑO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño va a registrar esta semana dos alegaciones a la modificación inicial del Plan General que regula las zonas saturadas para declarar "el Casco Antiguo como zona saturada" y "suspender las licencias de pubs, discotecas y salas de baile" en el centro de la ciudad.

Así lo ha avanzado este martes el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Alonso, en una rueda de prensa que ha convocado tras desvelar un medio de comunicación la petición admitida a trámite de una cafetería de la calle Bretón de los Herreros de cambiar su licencia a un bar de copas-concierto.

Una solicitud que fue pedida en 2024 pero que "fue rechazada porque el pleno del Ayuntamiento de Logroño había aprobado una suspensión de licencias" para pubs, discotecas o cafés conciertos "con el fin de mejorar la convivencia ciudadana y garantizar la seguridad y salud de los vecinos", ha recordado Alonso.

La moratoria, según explicó el concejal, fue aprobada por un periodo de un año, durante el cual el Gobierno de Escobar iba a tramitar una modificación del Plan General con el fin de actualizar la clasificación de los distintos tipos de licencias.

"Pero la realidad es que no se ha realizado modificación alguna con lo cual la situación que se quería prevenir no solo no se ha hecho, sino que se ha agravado", ha criticado Alonso, quien ha lamentado "la apatía y dejadez" de Conrado Escobar.

Mientras, "el ruido y los problemas aumentan" para los vecinos y los logroñeses, "que observan como hay un alcalde que no actúa, no regula y permite la apertura de más pubs y pisos turísticos", ha denunciado el concejal.

De esta forma, el PSOE propone utilizar "la modificación puntual del Plan General realizada hace un mes" para declarar "el Casco Antiguo como zona saturada a los efectos de la apertura de nuevos bares de noche", ha señalado Luis Alonso.