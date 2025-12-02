PSOE propone declarar Logroño como "zona tensionada" de vivienda porque "no se puede no actuar" ante subida de precios

Archivo - Calle Muro de la Mata de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño propondrá al equipo de Gobierno del Consistorio "declarar a la ciudad como zona tensionada" ante "la subida constante y sin freno del precio del alquiler en la ciudad".

Así lo ha señalado este martes el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Luis Alonso, en una rueda de prensa en la que ha informado de que su grupo presentará esta propuesta en forma de moción en el pleno ordinario de diciembre, que se prevé celebrar este jueves.

Alonso ha explicado que declarar a Logroño como zona tensionada de acuerdo al artículo 18 de la Ley de Vivienda permitirá a la ciudad "congelar en zonas de mercado residencial tensionado el precio del alquiler, estimular la oferta de vivienda asequible, el diseño y adopción de medidas fiscales o de financiación, bonificaciones fiscales para los dueños de los pisos y el establecimiento de ayudas públicas adicionales".

Para llevar adelante esta declaración, ha señalado el portavoz del PSOE, la Junta de Gobierno Local "tiene que elaborar una memoria" y ha indicado que ciudades como "Pamplona, Vitoria, Bilbao, Tudela, San Sebastián, La Coruña, y muchos municipios de Cataluña" ya son "zonas tensionadas".

Alonso ha subrayado que el problema de la vivienda está cada vez más presente en Logroño, un problema que "sufren especialmente los jóvenes que cada vez lo tienen más difícil para poder emanciparse y sus alternativas son compartir piso o destinar más de la mitad de su sueldo en pagar un alquiler".

Como muestra de ello, ha ofrecido algunos datos, como "el máximo histórico en el precio del alquiler en la región, al subir un 11,5%, una noticia del pasado 2 de septiembre; el precio medio se sitúa ya en Logroño en 847 euros al mes, lo que supone un esfuerzo del 61% del salario medio y un rango de precios en la ciudad entre 6,5 y 10 euros en metro cuadrado".

Además, ha sumado que "la competencia por alquiler una vivienda en Logroño se ha disparado un 76% en el último año, y el ritmo de crecimiento de Logroño es el más intenso en cuanto a esa competencia por alquiler del norte peninsular, solo superado por Burgos con un 81%".

"Pero es que incluso la inteligencia artificial y los datos previos acumulados de un conocido portal inmobiliario hablan de que Logroño va a ser la capital de provincia con un aumento mayor del precio del alquiler en el 2025, con casi el 23 de subida", ha reseñado Luis Alonso.

Por ello, el portavoz del PSOE ha exigido a Escobar "que no se quede de brazos cruzados sin hacer nada para años después rectificar" como ha pasado con la moratoria de pisos de alquiler turístico.

De esta forma, Alonso ha reclamado al PP "que mueva ficha y que vote a favor de la propuesta del PSOE" para "de manera inminente encargar la memoria, analizar los datos y declarar a Logroño zona tensionada".