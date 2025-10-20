El PSOE reclama una auditoría externa después de ver cómo se "evaporan" operaciones pendientes

Archivo - El diputado del PSOE, Miguel González de Legarra - PSOE - Archivo

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista Miguel González de Legarra ha reclamado hoy una auditoría externa después de comprobar cómo se "evaporan" operaciones pendientes, lo que ha visto como que "se están burlando de todos los riojanos".

Legarra ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha asegurado que más allá de "retrasos o descoordinación" en la sanidad riojana hay "una estrategia deliberada de ocultación de información pública por parte del Gobierno del Partido Popular".

Ha señalado cómo "nadie puede, en estos momentos, conocer cuáles son los datos reales de la situación en que se encuentran las listas de espera; ni las quirúrgicas, ni las de consultas externas, ni las pruebas diagnósticas".

"Y no podemos conocer esta información porque la Consejería de Salud no responde a las preguntas parlamentarias", ha dicho añadiendo que, además, en el portal del Sistema Riojano de Salud sólo aparecen los datos del segundo semestre del 2024, pero no los del primero del 2025.

Ha sumado que "cuando las cifras no cuadran, las cambian o directamente las borran y, si hace falta, las cuadran a martillazos". A este respecto, ha recordado "la escandalosa situación" que ya denunció el pasado 7 de marzo.

Así, ha recordado, "la página oficial del Gobierno mostraba 54.585 operaciones realizadas en 2024 y, sólo cinco días después, el mismo portal reflejaba que esas mismas operaciones se habían reducido hasta las 35.350 de un plumazo".

Frente a esto, ha indicado que "lo que crece, y mucho, son las externalizaciones, los contratos con empresas privadas para hacer con dinero público lo que debería hacer nuestro sistema público".

"Y la evidencia más clara de esta afirmación la encontramos en el presupuesto de 2026, en el que el Gobierno de Capellán propone un nuevo aumento de 800.000 euros en las partidas destinadas a privatizaciones".

Legarra ha exigido, además de una auditoría externa, e independiente, que se publiquen los datos del primer semestre del 2025 en el portal de transparencia del SERIS.

También, "que se haga pública, de inmediato, la memoria de la Defensora del Usuario de la Sanidad Pública, que lleva durmiendo el sueño de los justos desde el 31 de marzo pasado".

El diputado socialista ha esperado que "para cuando haya otra vez sesiones parlamentarias", dado que se han suspendido los plenos mientras se tramitan los presupuestos, "al menos hayan publicado los datos del primer semestre, si tienen un poquito de vergüenza después de esta denuncia".