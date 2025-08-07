El PSOE reprocha que La Rioja es la única comunidad que está fuera del sistema europeo de historia clinica digital

LOGROÑO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Partido Socialista ha reprochado que La Rioja es la única comunidad autónoma del país que no está integrada, "ni siquiera en fase de pruebas", en el sistema europeo de intercambio de historias clínicas, conocido como MyHealth@EU.
En nota de prensa ha explicado que este sistema, que ya funciona en la totalidad del territorio nacional incluido Ceuta y Melilla, permite que cualquier ciudadano europeo pueda compartir con seguridad su información sanitaria básica cuando viaja o reside en otro país.
Se trata, ha dicho, de un mecanismo especialmente útil para facilitar una atención rápida, segura y coordinada en casos de urgencia médica y que supone menos papeleo, menos incertidumbre y menos riesgo para el paciente.
Dada esta situación, el PSOE ha presentado una batería de preguntas en el Parlamento de La Rioja considerando que "La Rioja no puede quedarse atrás mientras el resto de España y de Europa avanza", ha señalado el diputado regional Miguel González de Legarra.
Al PSOE le preocupa que el Gobierno de Capellán "esté dejando pasar esta oportunidad de conectar nuestra sanidad con Europa" mientras "otras comunidades están terminando de integrarse o ya lo han hecho", ha lamentado Legarra.
El Grupo Parlamentario Socialista exige al Ejecutivo regional que dé explicaciones: "No hablamos de un capricho, hablamos de salud y de seguridad clínica".