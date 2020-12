El PSOE reprueba el intento del PP "de deslegitimizar al Gobierno e incitar al incumplimiento de la LOMLOE"

LOGROÑO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE y portavoz del área en el Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Villuendas, ha manifestado su "indignación por la lamentable actitud del Partido Popular, tanto a nivel regional como nacional, desde el inicio de la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Educación".

Teresa Villuendas ha criticado que "al parecer, no deben ser suficientes para el PP las mentiras vertidas sobre la religión, el castellano y las lenguas cooficiales, los centros de educación especial o el derecho a la elección de centro educativo, que repuntan con un discurso cargado de resentimiento".

Y en este sentido, asegura que "esconden algo realmente peligroso", ya que intentan "deslegitimizar a un Gobierno legalmente establecido, desprecian los Estatutos de Autonomía, subestiman la pluralidad política del arco parlamentario del Congreso e incitan al incumplimiento de una Ley aprobada legalmente".

En resumen, "buscan conseguir, de forma maquiavélica, lo que no han logrado en las urnas", censura tajante.

La secretaria de Educación ha advertido que "el PP ha entrado en una oscura y peligrosa escalada cuestionando incluso el sistema democrático"; una "deriva de confusión y de manipulación" por la que "en algún colegio concertado dentro de la carpeta escolar aparecen hojas con el logotipo del PP solicitando firmas en contra de la ley", ha denunciado. "O la utilización del alumnado, en horario escolar, para realizar fotografías que producen sonrojo, vergüenza ajena", añade.

Por otro lado, Teresa Villuendas ha repasado las consecuencias de las políticas desarrolladas por la aprobación de la LOMCE: un porcentaje de repetidores del 31 por ciento en España frente al 12,5 por ciento de media en la UE; o un 17,9 por ciento de abandono escolar, fracaso escolar, frente al 10,9 por ciento de media en la UE. Es decir, "uno de cada cinco alumnos es expulsado del sistema educativo" y además, "el 40% de ambos porcentajes pertenecen a alumnado cuyas familias son menos favorecidas económicamente", asegura.

Un "fracaso del sistema educativo" ante el que "no puede permanecer impasible un gobierno progresista", añade Villuendas.

"No podemos convivir con un sistema que no respeta algo tan elemental como la igualdad de oportunidades, ni el principio de equidad ni la inclusión; no podemos admitir un sistema que impulsa además de privilegios, una educación elitista y selectiva, dejando a los más vulnerables y alumnos con dificultades fuera del sistema", advierte.

En este sentido, con la LOMLOE "cumplimos con nuestro compromiso con toda la educación, la pública y la concertada" porque "esta ley viene a garantizar la calidad educativa y a poner orden también en la financiación, aplicando criterios de igualdad y justicia social", subraya.

Asimismo, "a pesar del mantra que repiten una y otra vez los sectores más retrógrados, la LOMLOE no rebaja el nivel de exigencia, sino todo lo contrario, ya que va a poner todos los medios para una educación y evaluación personalizada", recuerda.

En este sentido, la secretaria de Educación socialista añade que "los resultados escolares no dependen sólo del esfuerzo que realicen los alumnos sino también del esfuerzo que realice la administración educativa para compensar las desventajas. Un sistema educativo justo debe dar respuesta a la diversidad no a la uniformidad" y la LOMLOE "garantiza, la inclusión, tanto en centros públicos como concertados estableciendo una escolarización equilibrada", subraya.

Por último, Teresa Villuendas ha manifestado "el más absoluto respeto por los padres y madres y alumnado que estos días se manifiestan en contra de la nueva ley educativa", a los que también les ha pedido "confianza" al tiempo que "ofrecemos certidumbre". E igualmente, ha instado al PP "a que deje de escudarse en la nueva ley de educación, para revalidar con algaradas lo que no ha conseguido en las urnas".

"Provocar el debate enriquece, pero instaurar un llamamiento continuo al enfrentamiento, en contra del sistema legalmente establecido, es una absoluta irresponsabilidad, impropia de un partido que intenta ser el referente en la oposición, tanto en España como en La Rioja", ha concluido.