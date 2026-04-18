PSOE riojano asegura que las fuerzas progresistas del mundo "son el dique de contención de la ola reaccionaria"

El secretario general del PSOE de La Rioja, Javier García, ha encabezado la delegación de los socialistas riojanos que ha acudido en Barcelona a la 'Global Progressive Mobilisation - PSOE RIOJANO

LOGROÑO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de La Rioja, Javier García, ha encabezado la delegación de los socialistas riojanos que ha acudido en Barcelona a la 'Global Progressive Mobilisation'. García ha explicado que, en este encuentro, en el que han participado líderes progresistas de todo el mundo, se ha pretendido "ofrecer una alternativa necesaria a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha". Queremos que las soluciones progresistas "sean visibles y creíbles, demostrando que son la clave para la prosperidad de la humanidad".

García ha destacado que a partir de una visión progresista y una unidad global "hemos acreditado que las políticas progresistas funcionan y que lo hacen gracias a un crecimiento sostenible y equilibrado que deje un reparto justo de la riqueza". Y, también, gracias a unos servicios públicos "fuertes y bien financiados". Todo, "con una apuesta clara y decidida por la paz y los derechos humanos".

García ha dicho que estas políticas "representan exactamente lo contrario de las medidas que despliega la derecha". Frente a la ola reaccionaria liderada por el presidente americano, Donald Trump, Javier García ha asegurado que "la disyuntiva hoy no es solo izquierda o derecha, sino democracia o involución y retroceso".

En este 'Global Progressive Mobilisation' ha participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como varios presidentes de Gobierno de países sudamericanos, como Lula, Claudia Sheinbaum o Gustavo Pedro, líderes de formaciones progresistas de todo el mundo y personalidades de la talla Isabel Allende o Antonio Costa.

García, que participó en la recepción oficial que ofreció Sánchez en el Museo de Arte de Cataluña en la tarde del viernes, pudo conversar con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, con el president de la Generalitat, Salvador Illa, y otras personalidades como Josep Borrell, José Luis Rodríguez Zapatero, Gabriel Boric y los líderes de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo.