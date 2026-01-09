El PSOE solicita adaptar la regulación del transporte urbano para permitir el acceso de las mascotas al autobús

Archivo - El Grupo Socialista pide que Logroño se adapte a la normativa del autobús metropolitano - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal Socialista defenderá, en el próximo pleno del Ayuntamiento de Logroño, regular el transporte urbano para permitir el acceso de las mascotas, adaptando la normativa local a la autonómica.
En nota de prensa, el PSOE ha explicado que solicita que la normativa local se adapte a la regulación autonómica, "implementada en el año 2021 y que está funcionando con éxito desde entonces".
Según la normativa autonómica, los perros que viajen en transportín pueden acceder al autobús metropolitano y los que lo hagan sin él deben subir a bordo y viajar sujetos con correa corta (que no supere los cincuenta centímetros) y con bozal.
Con esta regulación, estaría permitido el acceso de los animales con transportín todos los días de la semana durante todo el servicio excepto los días laborables entre las 7:30 y las 9:30 horas y entre las 16:30 y las 19:00 horas para evitar así las horas punta. Los meses de julio y agosto no hay limitación horaria.
El acceso al autobús con perros que no viajen dentro de transportín está supeditado a la ocupación del vehículo según criterio del conductor y, en todo caso, limitado a un animal por vehículo, aunque esta condición no se aplica en caso de varios perros que viajen con un mismo dueño.
Desde el PSOE, se insta al Equipo de Gobierno de Conrado Escobar a adecuar el transporte municipal a la normativa regional para permitir el acceso de las mascotas a los autobuses de Logroño.