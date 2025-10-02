El PSOE sólo logra el apoyo de IU para condenar el genocidio en Gaza mientras el PP pide consensuar una declaración

El Parlamento de La Rioja, sumando los votos de PP y PSOE, sí se suma al discurso del Rey donde exigió detener de inmediato la masacre en Gaza

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista sólo ha logrado, en el pleno del Parlamento de La Rioja de hoy, el apoyo de IU para condenar el genocidio en Gaza mientras el PP le ha pedido retirar la proposición no de ley y consensuar una declaración institucional.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Javier García, ha recordado cómo, el 7 de octubre de 2023, Hamás perpetró un atentado terrorista en Israel que causó la muerte de más de 1.200 personas y el secuestro de 251 rehenes. Desde el primer momento, ha dicho, el Gobierno de España condenaron enérgicamente estos ataques.

La respuesta militar del Gobierno de Israel ha derivado en una campaña de destrucción masiva y desproporcionada que, tras casi dos años, afecta a la población civil palestina, ha continuado. En Gaza, ha dicho, se registran más de 65.000 personas fallecidas, de ellas casi 18.500 niños y niñas; más de 159.000 heridos; y casi dos millones de personas desplazadas.

"La catástrofe humanitaria y el genocidio son innegables", ha dicho señalando cómo la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria ha confirmado la primera hambruna oficial en la historia de Oriente Medio. "El hambre, la falta de agua y el colapso del sistema sanitario han sido utilizados como armas de guerra", ha señalado.

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, ha clamado: "Se está masacrando un pueblo". "Tanto es así", ha explicado, que su grupo ha anunciado su apoyo a la proposición no de ley "a pesar de que se hable de que la solución pasa por dos estados".

Es una cuestión que ha rechazado tajantemente, porque "el único que puede decir su modo de organización es el pueblo palestino" y, por tanto, ha visto, "debemos dejar el modelo colonizador de decidir por ellos".

Desde IU se han planteado una serie de enmiendas tendentes, precisamente, a eliminar el apoyo a la solución de los dos estados, que no han sido aceptadas por el PSOE.

Los socialistas sí han aceptado sumar a los doce puntos de la proposición no de ley uno más, de IU, para reconocer el trabajo y el posicionamiento del movimiento de Solidaridad con Palestina en La Rioja. No obstante, no se ha aprobado porque ha contado con el voto en contra de PP y Vox.

Sólo un punto ha sido aprobado, el que se ha denominado como '1bis' porque el PSOE ha añadido como autoenmienda en el desarrollo del pleno y que ha contado con los votos de este partido y del PP (y el voto en contra de IU y Vox).

Con él, el Parlamento de La Rioja se suma al discurso de Su Majestad el Rey en la Asamblea General de la ONU el pasado 24 de septiembre, donde exigió detener de inmediato la masacre en Gaza.

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, ha explicado su voto en contra en el hecho de que el Rey "no fuera capaz de condenar el genocidio". Además, se ha preguntado si entre PP y PSOE estaban haciendo una lucha a ver quién es más monárquico.

IU ha apoyado al PSOE en reiterar la absoluta condena al genocidio y a la ocupación ilegal de Israel en Gaza y Cisjordania, defendiendo las resoluciones de las Naciones Unidas y fronteras del 67; pero no en respaldar la posición del Gobierno de España, de hecho, Moreno ha dicho avergonzarse de la falta de apoyo del presidente Pedro Sánchez a la flotilla en su lucha.

También ha sido apoyado por IU y PSOE, pero no por PP y Vox, reclamar el acceso completo, seguro y sin restricciones de la ayuda humanitaria a la población palestina, conforme a los principios de imparcialidad, independencia y neutralidad, y rechazar el uso de la asistencia humanitaria como instrumento de guerra.

Del mismo modo, PSOE e IU han estado de acuerdo en exigir al Gobierno de Israel activamente el alto el fuego inmediato y permanente; y en condenar enérgicamente todos los actos terroristas perpetrados por Hamás, incluídos los atentados del 7 de octubre del 2023 en Israel.

Durante el debate, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Álda, ha creído que el Partido Socialista sólo trata de tapar "la corrupción de Pedro Sánchez y su mujer".

Ha criticado, también, que se proponga que Israel no participe en Eurovisión. Por otro lado, ha rechazado cualquier solución que no pase por acabar con Hamás.

Tras sus palabras, el portavoz socialista ha entendido que había acusado de un delito al presidente del Gobierno de España por acusarle de corrupción, sin embargo, la presidenta del Parlamento, Marta Fernández, ha creído que "hablar de corrupción no es una atribución a un delito, está amparado por la libertad de expresión".

INSTRUCCIÓN DE LA CALLE FERRAZ

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso, ha considerado que la proposición no de ley "responde a una instrucción directa de la calle Ferraz", sede del PSOE nacional.

"Ante esto", ha dicho, "cabe preguntarnos cuál es el objetivo, debatir sobre un tema sensible o utilizar a las instituciones para defender a Pedro Sánchez, que siempre ha mostrado posturas maximalistas con tintes electorales".

Ha considerado que, desde el PSOE, se aprovecha "cualquier tema para dividir". Y es que, ha visto: "Qué podemos discutir cuando todos estamos de acuerdo en alcanzar la paz en Gaza". En este sentido, ha recordado el discurso de Su Majestad el Rey de España al condenar la "barbarie criminal".

"Este grupo condena la tragedia humana en Gaza, reclamamos el derecho a la dignidad y a la vida, hacemos un llamamiento a la mediación para que pongan a disposición capacidades para una convivencia pacífica; urge un alto al fuego", ha dicho.

Ha rechazado un "interés partidista por instrumentalizar el alto al fuego" y ha propuesto al PSOE que retiren la proposición no de ley "para consensuar una declaración institucional", pero García no lo ha aceptado.