El PSOE ve "para cumplir un trámite, no para impulsar Logroño" las cuentas municipales que se aprobarán mañana

Luis Alonso, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha afirmado este jueves que los presupuestos del Consistorio para el ejercicio 2026, que se aprobarán mañana en un pleno extraordinario, son "para cumplir un trámite, no para imuplsar Logroño", mientras que ha achacado el equilibrio alcanzado en las cuentas "a las aportaciones del Estado" y al "basurazo".

En rueda de prensa, el portavoz socialista Luis Alonso ha recordado que "el equipo de Gobierno presentó a finales del mes de octubre el anteproyecto de Presupuestos para el año 2026", que ha vuelto a calificar como "ramplón, a la baja, irreal y con inversiones de copia y pega con respecto a otros años".

Ha aprovechado además para lamentar el proceso de aprobación de enmiendas al proyecto presupuestario, que, como ha asegurado, se ha saldado con ocho aprobadas "que son del PP presentadas al proyecto del PP, debería trabajar más en detalle el presupuesto y no autoenmendarse a sí mismo en apenas unos días" y, en el caso de los socialistas, con dos sugerencias admitidas de las 60 que habían planteado.

Dos enmiendas las del PSOE que tienen que ver con el programa de servicios sociales, con el aumento en 100.000 euros en las subvenciones a asociaciones y entidades -aunque en la sugerencia se pedían 200.000 euros- y con un aumento de 50.000 euros en el presupuesto destinado a cubrir los parques infantiles de la ciudad.

Todo ello ha dado lugar, a juicio del portavoz del PSOE, a un presupuesto que nos sigue pareciendo que carece de un modelo de ciudad para Logroño, irreal, que retrocede, un copia y pega en materia de inversiones de otros años que una y otra vez se repiten y que nunca se ejecutan".

"Un presupuesto hecho para cubrir un trámite, porque hay que presentar un presupuesto pero que no sirve para impulsar la ciudad de Logroño", ha dicho Alonso, quien ha incidido en que "la cifra definitiva del presupuesto confirma que se logrará el equilibrio presupuestario en 2026 gracias, básicamente, al aumento de ingresos corrientes en las aportaciones del Estado y en el 'basurazo'".

Respecto a las aportaciones del Estado, ha incidido en que "Logroño recibirá 66 millones de euros en todas las partidas presupuestarias que vienen del Estado, récord absoluto, lo que supone casi 5 millones y medio de euros más que en este ejercicio 2025 y casi 16 millones de euros más con respecto al año 2023, con respecto al último presupuesto del Partido Socialista en esta casa". Eso, pese a que el alcalde Conrado Escobar "ha hablado de la incertidumbre de no contar con PGE".

Y en cuanto al 'basurazo', ha cifrado en 2 millones y medio de euros más que en este 2025" lo que ha presupuestado el PP, que "además es el único que define las variables y conceptos a tener en cuenta en el cálculo de esa tasa de basuras para Logroño" y que, "en recaudación, supone diez veces más que la bajada en el IBI que apenas supone 230.000 euros más".

GASTO CORRIENTE.

Alonso ha criticado que "tampoco se ha utilizado esta fase de enmiendas para corregir algunos elementos de gasto corriente que ya aparecían en el anteproyecto", entre los que ha destacado "la comunicación, las campañas de publicidad y los patrocinios que suben un 5% con respecto al año 2025; la partida de atenciones protocolarias que sube un 14% sobre este año 2025, ya supera los 100.000 euros; y sobre todo, Festejos que sube un 10% y alcanzar el millón y medio de euros".

Esto, a su juicio, marca "las prioridades de este equipo de Gobierno", contraponiendo por ejemplo que el Capítulo 1, de Personal, "apenas sube un 1% en el 2026 con respecto al 2025, ya nos explicará el PP por qué, no sé cómo casa esto con el acuerdo alcanzado en las últimas horas entre el Ministerio y los sindicatos".

Sobre las inversiones, ha insisitido en que son "un auténtico déjà vu, un auténtico copia-pega de inversiones que han ido apareciendo en los dos últimos ejercicios y que nunca se ejecutan", como la urbanización de las calles Miguel Delibes, Piscinas y Canicalejo; la futura nueva glorieta de Vara de Rey "que dicen que tiene que ver con la calle San Antón" en la que "se han perdido dos millones"; las obras de Doctores Castroviejo; o la Fase 2 del Polígono Las Cañas.

A ello ha sumado "grandes inversiones para los barrios, que desaparecen del Presupuesto de 2026 pese a que fueron compromisos electorales de Conrado Escobar", entre ellas, los centros jóvenes de Cascajos y La Cava-Fardachón, el Centro Deportivo en la zona oeste o la Pasarela de los Lirios.

MODELO DE GESTIÓN.

Alonso ha criticado también que "el alcalde Conrado Escobar y el concejal Francisco Iglesias presentaban ayer el presupuesto definitivo y sacaban pecho de un nuevo modelo de gestión según ellos más eficaz y responsable".

"En ningún modelo de gestión eficaz hay que esperar hasta el tercer presupuesto para que entren en vigor el 1 de enero; en ningún modelo de gestión eficaz hay que esperar hasta el tercer presupuesto para bajar a más de la mitad la cifra de ingresos por enajenación de solares, una cifra que estaba claramente sobredimensionada; en ningún modelo de gestión eficaz se presenta un presupuesto como en este año 2025 con un boquete de 8 millones de euros", ha asegurado.

Igualmente, en sus palabras, "en ningún modelo de gestión eficaz y de sensibilidad social se alardea de cerrar el año en equilibrio después de haber recortado en cooperación el desarrollo, en cultura, en mantenimiento de colegios y sobre todo en servicios sociales, y en ningún modelo de gestión eficaz sube la partida de Festejos mientras todo se recorta el resto, y bajo ningún modelo de gestión cabe pensar o se justifica que se prestan los mismos servicios públicos y de la misma calidad con menos dinero".

"Menos ponerse medallas y más decir la verdad a los logroñeses y logroñesas. En definitiva, un presupuesto 2026 a la baja, sin ambición, para salir del paso, sin plasmar un modelo de ciudad y de copia y pega en muchos elementos de inversión fundamentales para la ciudad de Logroño. Está claro que, con este Partido Popular, Logroño pierde", ha finalizado el portavoz socialista en el Ayuntamiento de la ciudad.