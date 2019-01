El PSOE ve las infraestructuras como "uno de los grandes fracasos" de Gamarra con "incumplimientos y paralizaciones"

Publicado 16/01/2019 13:32:48 CET

LOGROÑO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño José Luis Díez Cámara ha afirmado este miércoles que las infraestructuras son "uno de los grandes fracasos" de la gestión de la alcaldesa Cuca Gamarra y de su equipo de Gobierno municipal, una política "llena de incumplimientos y paralizaciones".

En rueda de prensa, Díez Cámara ha argumentado que "el balance en este tema es muy negativo, se han incumplido la mayoría de los compromisos, que han quedado como papel mojado, y, además, la alcaldesa miente porque, en lo que va prometiendo, retrasa y paraliza continuamente los plazos, para acabar por no hacer nada".

"Normalmente, el PP aprovecha los años de elecciones para cortar cintas. Pero esta vez, ni eso, porque lo que parecía que iba a ser su obra 'estrella', la estación de autobuses, tampoco va a estar lista ya que han surgido problemas técnicos que van a alargar su plazo de ejecución y aumentar su coste", ha dicho el edil.

Para el concejal del PSOE, "tenemos una preocupación constante en toda esta Legislatura, por los incumplimientos de plazos y la paralización de proyectos que son necesarios para la ciudad", algo de lo que ha hecho "corresponsable" al Grupo Municipal de Ciudadanos "que han permitido todo esto con su apoyo a los diferentes presupuestos".

En sus palabras, los 'naranja' han mostrado "solo un envoltorio de exigencia de infraestructuras, pero luego en todos los casos se ha tratado de obras que no se han culminado, a pesar de que, ahora, intentan lavarse la cara no dando su apoyo a los Presupuestos municipales para 2019".

Se ha referido, en concreto, al Plan de Infraestructuras, "una herramienta creada en 2013 que se ha mostrado vacío de contenido, con un cronograma de obras priorizadas que, año tras año, no se ha cumplido para nada". "No ha habido inversión de ningún tipo, de ahí que este Ayuntamiento tenga superávit, porque no se gasta", ha lamentado.

Por eso, Díez Cámara ha considerado que "el balance es desolador, sin nada hecho, con palabras huecas, sin dar fechas, con retrasos y paralizaciones y con escasa ambición de hacer cosas por parte del PP y de Ciudadanos".

También se ha referido a obras concretas, como el Nudo de Alcampo, el túnel de la calle Norte o el acceso a Varea y el Polígono La Portalada, "en las que no hay nada de nada"; la Glorieta de Vara de Rey con Pío XII, que tenía 250.000 euros de presupuesto en 2017, pero nada en 2018; o Avenida de la Sierra, "para qué vamos a hablar de la eterna reivindicación de Logroño y sobre todo, de los vecinos del entorno".

Los trabajos previstos en la calle Portillejo con el Cuarto Puente; Fuenmayor con Gonzalo de Berceo; las glorietas de San Millán y de Avenida de la Paz; las pasarelas de La Estrella y de Los Lirios; el Distribuidor Sur; o la Pasarela del Camino, también han sido citado pos el edil socialista como obras "sin culminar" pese a estar programadas en diferentes ejercicios.

"En definitiva, un fracaso estrepitoso. No hay nada culminado, que es lo que demandan los logroñeses. Solamente se han hecho 3 ó 4 calles, que son un 1 por ciento de la ciudad, y con esto se han conformado", ha finalizado lamentando Díez Cámara.