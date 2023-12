PSOE ve "penosa" la programación de Navidad de Logroño con "calles oscuras, sucias y tristes" y muchas quejas ciudadanas

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha calificado este martes como "penosa" la programación de Navidad que, en este año, se ha confeccionado por parte del equipo de Gobierno local, con "calles oscuras, sucias y tristes", como ha asegurado el concejal socialista Kilian Cruz, quien ha reseñado que se están recibiendo "muchas quejas ciudadanas" al respecto.

Así, el edil ha reseñado que "dentro de esta programación no hay ningún elemento innovador; ni tampoco hay ofertas que favorezcan la conciliación de las familias; falta un programa novedoso, original, en cuanto a ofertas para el sector infantil; faltan animaciones en la calle o temas de decoración alternativa", entre otras deficiencias que ha apuntado.

En este sentido, Cruz ha lamentado que "el Gobierno local y el alcalde generaron unas amplias expectativas que poco tienen que ver con los resultados", en lo que ha calificado como "la peor Navidad de muchos años en nuestra ciudad, porque no es solo que falten luces, tal y como me están reclamando y quejándose los vecinos de esta ciudad, sino que no hay planificación, hay una confusión y una improvisación constante a la hora de presentar los actos".

"Esto genera un panorama desolador para nuestros visitantes, que llegan a la ciudad de Logroño desde otros entornos llenos de luz, con calles repletas de gente y se encuentran con unos entornos más bien oscuros y sobre todo sucios, que es una de las quejas que también me hacen llegar muchos de los vecinos de esta ciudad. Calles tristes", ha afirmado.

Ha echado en falta algunos aspectos desarrollados en la anterior Legislatura, como los calendarios gratuitos o las reuniones con trabajadores o estudiantes de fuera para recibir aportaciones sobre cómo retener y cómo valorar o, en el mejor de los casos, volver a atraer este talento que había emigrado fuera de nuestra ciudad".

Y ha considerado, además, como "lastimoso también ver cómo el programa actual de fiestas se apropia de actividades que están realizadas por otros organismos", entre los que ha señalado Actual "o charlas que poco o nada tienen que ver con la Navidad". "Parece que hay un montón de actividades que no lo son tanto, que no son más que una acumulación, de falta de previsión, organización".

Especialmente, el concejal del PSOE ha lamentado "la falta de sensibilidad, de cariño para desarrollar las actividades", algo que ha centrado "en el encendido de las luces de Navidad, que fue un 'bluff' directamente, y eso, habiendo tenido seis meses para programar algo que es previsible, evitar este bluff era una cuestión bastante fácil que no se hizo".

En este sentido, Cruz ha calificado como "pobres" las luces navideñas de la ciudad, "pequeñas, con una distribución totalmente irregular y sin ningún un elemento a destacar", ya que, a su juicio, la "mini caja lazo ubicada en las Cien Tiendas está a años luz de la bola de Navidad que instalamos en los últimos años".

Otro elemento singular sería el árbol de la antigua estación de autobuses, "que por lo menos contrasta en luminosidad sobre la negrura que hay al otro lado de la estación, donde reina la inseguridad total en un nuevo aparcamiento que está situado a la puerta del Colegio Espartero".

Por último, "un tercer caso sería el abeto iluminado de Vara de Rey en Gran Vía, al cual faltan numerosos hilos de luz, que, según transcurren los días, cada vez faltan más". "Estos tres ejemplos, unidos al 'bluff' de la presentación de las luces navideñas, me hacen incidir o recalcar o resaltar que el espíritu de Navidad no abunda por ningún sitio este año en Logroño".

Y aunque ha reseñado "que el pasado 2 de diciembre el equipo del Gobierno de Conrado Escobar pidió públicamente perdón por el lamentable encendido de las luces navideñas, pero en política los problemas no se arreglan pidiendo perdón, se solucionan trabajando, una cualidad de la cual adolece este Ejecutivo".

Por eso, ha criticado que "todo es más pobre y todo se hace tarde y mal, cuando era una cuestión que era evitable, porque ya llevan seis meses de trabajo en este Gobierno local, no pueden excusarse con que todo es culpa del anterior", ante lo que ha mostrado su esperanza en que "el equipo de gobierno de Conrado Escobar se replantee el programa de fiestas navideñas".

"Esperemos que esto no se vuelva a repetir el próximo año porque Logroño no se merece un Gobierno que no sabe trabajar. Los resultados han sido muy pobres, han conseguido desilusionar a la ciudadanía porque generaron unas expectativas muy amplias que nada tienen que ver con la realidad. Las fiestas de Navidad han fracasado estrepitosamente y lo más importante es que su pasividad y su inacción están degradando no sólo a efectos de turismo, sino también a efectos del comercio y de los visitantes a nuestra ciudad", ha finalizado.