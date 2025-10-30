El PSOE ve los presupuestos de Logroño para 2026 "irreales" y que "no solventan los problemas de la ciudad"

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, ha calificado este jueves los presupuestos para la ciudad correspondientes al ejercicio 2026, que ayer mismo presentó el alcalde, como "irreales" y que "no solventan los problemas de la ciudad".

En una comparecencia ante los medios en la que ha hablado de los fondos europeos EDIL, Luis Alonso ha denunciado en primer lugar que "todavía los grupos de la oposición no tenemos el documento presupuestario, por lo que tan solo conocemos las cifras que se han trasladado a la prensa".

En cualquier caso "queda acreditado que los logroñeses pagaremos en el próximo ejercicio 4,6 millones de euros más en impuestos, tasas y precios públicos". Esto significa que Escobar "incumple su promesa electoral de acometer una bajada fiscal del 10%".

Y es un anteproyecto, ha dicho Alonso, en el que "aparecen de nuevo algunas inversiones que ya estaban presupuestadas en años anteriores y que no se han ejecutado". El portavoz socialista ha afirmado que "estamos ante unas cuentas irreales y que no solventan los problemas de la ciudad".