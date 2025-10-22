PSOE, Vox e IU lamentan unos presupuestos que no dan respuesta al sector primario mientras PP ve que van a lo esencial

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras la comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, en el Parlamento de La Rioja, PSOE, Vox e IU han lamentado que sus presupuestos no dan respuesta al sector primario mientras el Partido Popular ha dicho que van "a lo esencial".

"Entendemos que es un presupuesto que se ajusta a las necesidades de la comunidad autónoma", ha afirmado la diputada 'popular' Begoña Martínez Arregui.

Así, ha dicho, "en este presupuesto se va a lo esencial, y lo esencial en este contexto que hay de unos mercados desequilibrados, unos aumentos de costes, una climatología adversa, es precisamente priorizar la estabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas".

Esto se demuestra, ha añadido, con que "más del 52 por ciento del presupuesto, que son 81 millones de euros, está destinado a ayudas a agricultores, a ganaderos, a asociaciones, a entidades, a cooperativas, y a ayuntamientos".

Distinto lo ha visto el diputado de Vox Héctor Alacid, al que le ha llamado "mucho la atención" que "la mayoría de las partidas no se condiciona a ningún tipo de resultados". "Al final parece que volvemos a políticas de paguitas, subvenciones para callar bocas", ha aseverado.

Por otro lado, ha advertido de que "si las personas del mundo rural no tienen de qué vivir, no tienen un rendimiento económico y van a pérdidas, da igual que lleven Internet, da igual que lleven un cajero automático cada dos semanas, no va a haber nadie".

Desde Izquierda Unida, la portavoz Henar Moreno ha señalado que "la realidad es que este presupuesto supone un recorte de cuatro millones, un 2,8 por ciento", que se ha intentado "tapar" con los fondos FEAGA.

"En el ámbito de la agricultura y la ganadería es necesario sentarse y abordar políticas serias que garanticen la rentabilidad del sector primario en nuestra comunidad autónoma y lo que hacen es continuar como si realmente no existiera este problema", ha lamentado.

En este sentido, la socialista Sara Orradre ha criticado unos presupuestos que "obedecen a la tendencia general del Gobierno de La Rioja en todas las cuentas generales, que es a la inacción, al inmovilismo y a la falta de ambición política".

Ha apuntado una cuestión que "no ha citado la consejera", como es que, dentro de la Ley de Acompañamiento (de medidas fiscales y administrativas) se contempla la creación de nuevas tasas para el sector agrícola y ganadero y el incremento de otras por encima del IPC.