El PSOE vuelve a exigir a Escobar un plan de climatización "urgente" en los centros educativos de Logroño

LOGROÑO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha exigido este martes "al Gobierno local de Conrado Escobar la puesta en marcha urgente de un plan de climatización en los centros educativos de Logroño para evitar que se repitan situaciones de hasta 34 grados que tuvieron lugar el pasado curso escolar".

Así, el Grupo Municipal Socialista ha reclamado un plan "que incluya actuaciones inmediatas de climatización, mejora de infraestructuras (nuevas ventanas, aislamiento, estores y sombrillas, ventiladores, más zonas de sombra, aspersores para los patios...).

A ello suma, además, "protocolos específicos de actuación (la referencia legal que marca la temperatura máxima para estudiar o trabajar en oficinas o centros educativos es de 27 grados, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales)".

El PSOE espera que "este plan se pongan en funcionamiento en este curso escolar que empieza mañana miércoles para que la Comunidad Educativa no tenga que soportar las altas temperaturas que tuvieron lugar en el pasado curso".

"Otros organismos y entidades como FAPA Rioja, sindicatos o la Plataforma por la Escuela Pública han señalado que numerosos centros educativos siguen careciendo de sistemas adecuados de climatización, ventilación y aislamiento térmico", dicen los socialistas.

Y recuerdan que "el PSOE lleva toda la legislatura denunciando que el calor en las aulas ya no puede tratarse como una molestia puntual ni como una circunstancia inevitable, sino como un problema educativo, sanitario, laboral y de planificación pública".

Por ello, "el pasado mes de junio al finalizar el curso escolar, el Grupo Socialista propuso al Gobierno de Escobar una auditoría climática de los 22 colegios de Logroño para dar una solución a las altas temperaturas".

Tras el verano y con el comienzo del curso 2026/2027, desde el PSOE lamentan que "el equipo de Gobierno no ha informado de la realización de ninguna actuación".

El PSOE señala que "los problemas ambientales en los colegios de Logroño se centran principalmente en la falta de climatización adecuada (aire acondicionado, ventiladores, refrigeración pasiva) y un aislamiento deficiente frente a las temperaturas extremas (tanto de frío como de calor), afectando especialmente a los edificios más antiguos".

"Aunque la calefacción en invierno cuenta con revisiones programadas por el Ayuntamiento, el Grupo Socialista sigue recibiendo numerosas quejas en cuanto a la falta de temperaturas adecuadas en invierno en las aulas de múltiples centros escolares de Logroño", finalizan.