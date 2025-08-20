Publicada la autorización de itinerarios obligatorios por la LO-20 y A-13 para los vehículos agrícolas por la vendimia

LOGROÑO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja publica hoy, 20 de agosto, la Resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja que establece medidas especiales en la regulación del tráfico para vehículos especiales agrícolas y sus conjuntos, en la autovía LO-20 y en la autovía A-13, durante la vendimia.

En concreto, los días y horarios autorizados son del 25 de agosto al 25 de octubre, desde la salida del sol hasta el ocaso -solo en horas diurnas-. No se podrá utilizar este itinerario, por los vehículos especiales agrícolas y sus conjuntos, entre las 15 horas del 29 de agosto y las 24 horas del 31 de agosto, con motivo de la Operación Especial de Tráfico "Retorno del verano".

Asimismo, se prevé que por razones meteorológicas adversas o cuando las condiciones de la circulación lo aconsejen, la autoridad responsable de la regulación del tráfico podrá restringir la circulación a dichos vehículos durante el tiempo que estime necesario.

TRAMOS AUTORIZADOS

Con motivo de la vendimia, el tráfico de vehículos especiales agrícolas y sus conjuntos se incrementa notablemente, afectando particularmente a las vías del área de influencia de Logroño. A este respecto, la circulación de los vehículos especiales agrícolas y sus conjuntos confluye, en determinadas vías, generalmente sin asfaltar, con el uso intensivo de estas por parte de peatones por estar dichas vías.

Para evitarlo, la resolución de la DGT establece que los vehículos especiales agrícolas y sus conjuntos, cuyo itinerario natural discurriera por alguna de las vías incluidas dentro del Camino de Santiago a su paso por Logroño, deberán realizar el seguimiento obligatorio de los siguientes itinerarios concretos, en lo que respecta a la competencia de esta Jefatura Provincial de Tráfico:

Autovía LO-20, en sentido Santander, desde su inicio, punto kilométrico (punto kilométrico) 0,000, hasta el punto kilométrico 4,450, y desde el punto kilométrico 12,500, Arco de Navarrete, hasta su finalización, punto kilométrico17,900. Autovía LO-20, en sentido Zaragoza, desde su inicio, punto kilométrico 0,000 hasta el punto kilométrico 4,250, y desde su final, en la N-232 (recta de Fuenmayor), punto kilométrico 17,900, hasta el punto kilométrico 12,500, Arco de Navarrete. Autovía A-13, en ambos sentidos, entre el punto kilométrico 2,000 y el límite de provincia con Navarra, punto kilométrico 5,200. Condiciones

En la Resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico se establece que los vehículos especiales agrícolas y sus conjuntos, con independencia de su masa máxima autorizada, circularán por el arcén, lo más cerca posible del borde derecho de la calzada.

Circularán individualmente o formando un Convoy, que estará formado por un máximo de tres vehículos y que requerirá acompañamiento de un vehículo piloto señalizado con la señal V-2.

Por otro lado, durante el periodo en el que se establece el seguimiento de itinerario alternativo para los vehículos especiales agrícolas y sus conjuntos, se limitará la velocidad máxima de circulación en los tramos afectados de la LO-20 y la A-13 a 80 km/h, mediante la señalización variable de que se dispone en dichos tramos y siempre adecuando la velocidad a la señalización circunstancial de la vía, como obras de mejora u otras actuaciones sobre las vías afectadas, en su caso.

Además, se señalizará en los paneles de mensaje variable la presencia de vehículos agrícolas y sus conjuntos por el arcén.