El Puente de Piedra se corta al tráfico rodado este próximo lunes para reparar las arquetas

LOGROÑO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño inicia el lunes, 25 de julio, unas obras para la reparación de las arquetas del Puente de Piedra solicitadas por el vecindario.

Debido a estos trabajos, el puente permanecerá cerrado al tráfico rodado durante una semana. El tránsito peatonal se desarrollará con total normalidad.

Está previsto que el puente se abra al tráfico rodado de nuevo el lunes 1 de agosto.

Con motivo de estas obras, el itinerario de la Línea 9 del servicio de autobús urbano sufrirá modificaciones. Así, en sentido 'Pradoviejo - Las Norias', el recorrido será C/ María Dolores Malumbres - Ctra. Mendavia - Avda. Mendavia - Ctra. A-13 - Avda. de la Paz - C/ Muro de Cervantes. En sentido 'Las Norias - Pradoviejo', será C/ Muro de Cervantes - Avda. de la Paz - Ctra. A-13 - Avda. Mendavia - Ctra. Mendavia - C/ María Dolores Malumbres.

Durante este período, la parada 'Hospital de La Rioja' quedará fuera de servicio en ambos sentidos de la línea. Los autobuses se detendrán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aun no perteneciendo a su línea.