Rebajas en impuestos municipales e incremento del 3,6% en tasas y precios públicos, medidas de las Ordenanzas Fiscales

LOGROÑO, 21 (EUROPA PRESS)

El proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2027 del Ayuntamiento de Logroño, centrado en aminorar la carga impositiva a la ciudadanía, presenta nuevas bajadas en los cinco impuestos municipales -como el IBI, el Impuesto de Vehículos, el ICIO o la plusvalía- así como el refuerzo de los beneficios fiscales vinculados a las políticas municipales de vivienda.

Por su parte, se incrementa de forma general (tomando como referencia el IPC de julio que se situó en un 3,6 por ciento) las tasas y precios públicos "con el fin de garantizar la sostenibilidad de los servicios". A ello se suma también la simplificación de trámites administrativos "gracias a la mejora de los instrumentos destinados a facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias".

Así lo ha presentado este miércoles el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, quien ha destacado, entre otras cuestiones, que el IBI bajará de nuevo hasta el 0,565 por ciento lo que, sumado a las reducciones de los tres años anteriores, supondrá una reducción acumulada cercana al 5 por ciento para los logroñeses.

Además, se reducen también un 2 por ciento el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y en un 5 por ciento el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), ya que el tipo de gravamen baja desde el 3,07 por ciento hasta el 2,92 por ciento.

TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS SUBEN UN 3,6 POR CIENTO EN TODOS LOS CASOS

Por su parte, y respecto a las tasas y los precios públicos, el proyecto plantea su revisión limitando el ajuste al incremento del IPC del mes de julio, un 3,6 por ciento (el más bajo de todos). Una medida que, según ha justificado Iglesias, responde "a un a mera cuestión de buena gestión entre ingresos y gastos públicos donde es necesaria la revisión de las tasas y los precios públicos para aproximar lo máximo posible el coste que suponen estos servicios al Ayuntamiento y lo que el Consistorio recauda por ellos".

En este sentido, por ejemplo, la tasa de Basuras subirá un 3,6 por ciento.

El Ayuntamiento presenta así un proyecto que, como ha defendido Iglesias, tiene "objetivos cumplibles y claros"; Reducir la carga de los cinco impuestos municipales, orientar los beneficios fiscales hacia las prioridades públicas, como puede ser la vivienda, simplificar la gestión y garantizar la sostenibilidad económica de los servicios que se prestan en el Ayuntamiento de Logroño.

Consolida también "el esfuerzo" del Consistorio realizado durante cuatro años de rebaja y mantiene la prioridad del equipo de Gobierno "de que la rebaja fiscal municipal de los ciudadanos sea la mayor posible" recordando que, a lo largo de esta legislatura, se han hecho 11 bajadas de impuestos -con bonificaciones o coeficientes directos-.

REBAJA EN LOS CINCO IMPUESTOS MUNICIPALES

En el ámbito impositivo, el proyecto de ordenanzas fiscales reduce de nuevo el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que pasa de 0,570 a 0,565 puntos. Una reducción que, sumada a la realizada en los tres años anteriores, supondrá un descenso acumulado cercano al 5%, sin considerar la inflación, que se traduce en un ahorro directo al bolsillo de los logroñeses de 1,6 millones de euros en los que va de legislatura.

"Esta medida supondrá un ahorro estimado para los ciudadanos de 315.000 euros y permitirá moderar la carga tributaria asociada a la vivienda y a los inmuebles urbanos", ha afirmado Iglesias.

La reducción también se apreciará en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, correspondiente a los turismos, cuyas cuotas se reducen en un 2%, y en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que disminuye un 5%, ya que el tipo de gravamen baja desde el 3,07% hasta el 2,92%, medida que pretende favorecer tanto la construcción de nuevas viviendas como las obras de reforma que mejoran las condiciones de habitabilidad de los inmuebles existentes.

Con ello se incentiva un aprovechamiento más eficiente del parque de vivienda ya construido, facilitando su conservación.

El tributo conocido popularmente como Plusvalía descenderá de nuevo, "profundizando en los coeficientes que corresponde aplicar para el cálculo del incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana en procedimientos tras la venta de una finca o propiedad inmueble".

"Llegamos así al cuarto ejercicio consecutivo de reducción, con el objetivo de llegar al 10% de disminución acumulada respecto a los coeficientes máximos establecidos por el Estado al final de la presente Legislatura", ha continuado Iglesias.

BONIFICACIONES FISCALES Y CONSOLIDACIÓN DE LAS EXISTENTES

El Proyecto de Ordenanzas Fiscales mantiene todas las novedades introducidas en 2024, 2025 y 2026, centradas en el apoyo a las familias, el fomento de la actividad económica y las acciones de carácter ambiental. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la bonificación del IBI para las familias numerosas, de la que se benefician más de 1.000 contribuyentes, así como el beneficio aplicable a los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, que supera los 4.500 beneficiarios.

El proyecto de Ordenanzas incorpora, además, una nueva bonificación del 25% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para las promociones de viviendas de protección oficial, incentivo que pretende contribuir a mejorar la viabilidad de estos proyectos y favorecer el incremento de la oferta de vivienda protegida, un paso más en la política de vivienda en la que viene trabajando el equipo de Gobierno.

En el Impuesto sobre Actividades Económicas se simplifica, además, la documentación que deben presentar las empresas para solicitar la bonificación vinculada al incremento de plantilla.

En la Plusvalía municipal se mantiene la bonificación del 95% por la transmisión mortis causa de la vivienda habitual y se amplía el número de posibles beneficiarios mediante la supresión del requisito de haber permanecido empadronado en la vivienda durante los diez años anteriores al fallecimiento.

La eliminación de esta exigencia" permitirá acceder a la bonificación a personas para las que el inmueble constituía efectivamente su vivienda habitual, pero que quedaban excluidas por no alcanzar los diez años de empadronamiento".

GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS

Respecto a las tasas y los precios públicos, el Proyecto de Ordenanzas Fiscales plantea su revisión, limitando el ajuste al incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de julio, un 3,6% (inferior al 4,3% de agosto). "Una medida que responde a una mera cuestión de buena gestión entre ingresos y gastos públicos, donde es necesaria la revisión de las tasas y los precios públicos para aproximar lo máximo posible el coste que suponen estos servicios al Ayuntamiento y lo que el Consistorio recauda por ellos", ha defendido el concejal.

De esta manera, el objetivo es evitar que el incremento de los gastos de prestación de servicios se desplace progresivamente hacia los impuestos generales, buscando así mantener un equilibrio entre la moderación de las tarifas, la contribución de los usuarios y la sostenibilidad de unos servicios públicos de calidad.

FACILITAR TRÁMITES Y PAGOS

El concejal también ha explicado que se ha modernizado con nuevas herramientas tecnológicas los trámites y procedimientos para facilitar el pago, que se han mejorado, además de simplificar la documentación exigida para favorecer una gestión más ágil y automatizada.

Otra de las novedades es que, hasta ahora, las deudas inferiores a 18.000 euros quedaban dispensadas de aportar garantía únicamente cuando el plazo solicitado no superaba los doce meses. La nueva regulación elimina esta limitación temporal y mantiene como único criterio el importe de la deuda.