Rechazada una propuesta para establecer un IVA superreducido del 4% a hostelería y turismo

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha rechazado con la mayoría del PSOE, IU y Podemos, una Proposición No de Ley, presentada el Grupo Parlamentario Popular, defendida por su diputado, Diego Bengoa, para instar al Gobierno de España a establecer un IVA superreducido del 4 por ciento para la hostelería, comercio y todo el sector turístico, y simplifique los trámites establecidos para el aplazamiento del pago de impuestos a pymes y autónomos. Ha contando con una enmienda del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

Bengoa ha indicado que hay 2.528 riojanos afectados por ERTES en este ámbito, a los que sumarán 3.000 más por el cierre de la hostelería y restauración, cifras que "son dramáticas", en un sector que está "en situación de emergencia", al que la administración "debe responder con soluciones".

El diputado del PP ha indicado que el Gobierno "ha llegado tarde" en el apoyo al colectivo, "como lo ha hecho con la gestión de la pandemia".

Finalmente, ha recordado que el 98 por ciento de los 1.000 autónomos de hostelería y restauración "no han recibido ni un euro de ayudas del primer confinamiento", algo que ha lamentado.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-IU, Henar Moreno, ha negado que esa bajada sea la solución al sector, al tiempo que ha recordado que hay ayudas que "se vienen aplicando" en los últimos tiempos, también por parte de los Ayuntamientos.

El diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Alberto Reyes, ha asegurado que "bajando impuestos con cabeza se puede recaudar más, y esa es la tozuda realidad". Además, ha calificado de "fracaso" el primer Plan de Reactivación del Gobierno riojano, por lo que han tenido que poner en marcha una segunda.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Ocón, ha indicado que "no es posible establecer el IVA superreducido al 4 por ciento, porque lo prohíbe Europa". Ha mostrado su sorpresa por la propuesta del PP, cuando en la anterior crisis "subieron el IVA del 8 al 10 por ciento" también a este sector. Ha concluido que "hasta que no solventemos la crisis sanitaria, la económica sólo podrá ser paliada, pero no solventada".

También ha sido rechazada la Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, argumentada por su diputada, Belinda León, para crear un Registro de Familias Monoparentales a nivel autonómico que, sin menoscabo de los posibles registros municipales que pudieran existir o los de otras Administraciones públicas, regule los requisitos necesarios para la calificación y la expedición del título de familia monoparental.

UNANIMIDAD

Por otra parte, el Pleno ha aprobado por unanimidad dos Proposiciones No de Ley, una del Grupo Parlamentario Mixto-IU, defendida por su portavoz, Henar Moreno, para la recuperación de las vías pecuarias realizando deslindes, amojonamientos y recuperaciones de oficio, comenzando por la Cañada Real del Ebro.

La segunda ha sido del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, argumentada por su diputada, Belinda León para que todos los órganos de la Administración pública autonómica adopten una serie de medidas en la documentación administrativa y en los actos públicos con el objetivo de fomentar la accesibilidad comunicativa para personas con discapacidad. Ha sido enmendada por los Grupos Parlamentarios Mixto-IU y Socialista.

Finalmente, la sesión plenaria, que tras este punto ha sido suspendido hasta mañana, viernes a las 10,00 horas, ha aprobado una Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Mixto-IU, defendida por su portavoz, Henar Moreno, para instar al Gobierno de España a que presente un proyecto de ley de modificación de la Ley Hipotecaria que suprima el IRPH como índice de referencia y modifique los efectos derivados de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internalización. Ha contado con el apoyo del PSOE, IU y Podemos, y el voto en contra de Ciudadanos y el Partido Popular.