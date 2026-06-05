El reconocimiento al esfuerzo y la superación personal marca la graduación de los estudiantes de Grado y Máster de UNIR - UNIR

LOGROÑO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Detrás de cada título hay sacrificio, perseverancia y una enorme voluntad de seguir adelante. Con esta premisa de superación y con las emociones a flor de piel, la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha celebrado el solemne acto de graduación de los estudiantes de Grado y Máster en el Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja, Riojaforum.

La ceremonia, caracterizada por un marcado tono emotivo y de reconocimiento al esfuerzo, ha reunido a más de 1.100 alumnos -746 en modalidad presencial y 413 online- para celebrar mucho más que la obtención de un título académico: el final de un camino cimentado sobre la constancia y la superación personal.

José María Vázquez García-Peñuela, rector de UNIR, se ha dirigido a los 347 egresados de la Facultad de Educación y Humanidades -205 presenciales y 142 online- para recordarles que este éxito es un logro compartido y que su futuro profesional implicará un gran poder de influencia.

"Ocuparéis un puesto de responsabilidad con la capacidad de que otros actúen conforme a lo que decidís; tendréis el poder de influir, de construir o de descuidar", advirtió. En este sentido, el rector defendió que la lealtad en el entorno laboral "no es una debilidad ni un sentimentalismo", sino la base de cualquier equipo que funciona de verdad.

"Un profesional que trata bien a las personas que tiene cerca -que las escucha, las defiende y reconoce su trabajo- no solo es mejor persona: es mejor profesional", aseveró ante el auditorio.

Por último, instó a los egresados a actuar con rectitud y a forjar su carácter frente a las presiones externas. "La formación no valdrá nada si no va acompañada de carácter, y este se construye en las decisiones pequeñas y cotidianas, donde uno se juega quién es. En esos momentos, sed fuertes. El mundo os necesita competentes y rectos", concluyó.

Le acompañó en mesa presidencial Gonzalo Capellán, presidente del Gobierno de La Rioja, entre otras autoridades académicas e institucionales, como Alberto Galiana García, consejero de Educación y Empleo.

"Felicito a todos los graduados y a sus familias, amigos y profesores, cuyo apoyo ha sido esencial para alcanzar este logro. Recordando a Santiago Ramón y Cajal, es con voluntad y disciplina, junto con paciencia y entusiasmo, como se consiguen los propósitos tanto en la Academia como en la vida", afirmó Capellán.

El presidente autonómico también hizo alusión a las figuras de Antonio Machado y Francisco Giner de los Ríos para definir el papel del educador como el de un artesano encargado de "avivar conciencias" y "forjar almas" en contextos de cambio. "Educar fue, es hoy y seguirá siendo en el futuro, por mucho que todo cambie, un arte humano determinante para construir entre todos un mundo mejor. Salid al mundo con esa convicción", enfatizó.

Estudiantes de distintas procedencias geográficas y disciplinas han compartido el orgullo de haber alcanzado una meta que, para la gran mayoría, ha supuesto un complejo equilibrio vital.

Entre los principales países de origen de los egresados que han acudido a Logroño destacan Ecuador, Colombia, Venezuela, El Salvador, Argentina, República Dominicana, Alemania, Francia, Suiza, Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo, Polonia, Rumanía, Georgia, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos o Guinea Ecuatorial.

"EL VERDADERO VALOR DEL CAMINO RECORRIDO"

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia ha tenido lugar durante el discurso de Antonio Javier Alba Molina, egresado del Grado en Historia y Geografía de UNIR, encargado de hablar ante el auditorio en representación de sus compañeros. "Muchos hemos compaginado estudios con trabajo, responsabilidades familiares o circunstancias personales complejas. Hemos aprendido a organizarnos en tiempos difíciles y a mantener la motivación", ha señalado.

Alba Molina subrayó el valor humano del proceso: "No solo debemos sentir orgullo por el título, sino por la persona en la que nos hemos convertido durante el camino". Además, agradeció el respaldo de los profesores y, muy especialmente, el de los seres queridos: "A nuestras familias y amigos, por su apoyo incondicional, su paciencia y por creer en nosotros incluso cuando nosotros mismos dudábamos".

Durante la ceremonia, la Dra. Inmaculada Rodríguez Moranta, directora del Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de UNIR, impartió la lección magistral 'Repensar lo pensado: educar el criterio en tiempos de la Inteligencia Artificial'.

En ella advirtió que "hoy las respuestas ya no son escasas, lo escaso empieza a ser el criterio para valorarlas", recordando que las herramientas tecnológicas nunca podrán sustituir la postura moral ni el debate humano. "Llegarán momentos en los que os encontraréis ante un aula conflictiva o un informe delicado, y ningún algoritmo decidirá por vosotros. Entonces recurriréis a lo mejor que habéis construido: vuestra formación, conciencia y criterio", concluyó.

El broche de oro al evento llegó con el tradicional lanzamiento de birretes y la foto de familia, que cerraron un ciclo de transformación personal para dar paso a un futuro profesional lleno de oportunidades.

GRADUACIONES DEL SÁBADO

La jornada del sábado continuará con dos ceremonias más.

Por la mañana, a las 11 h., 422 egresados -270 presenciales y 152 online- de las Facultades de Derecho y Artes y Ciencias Sociales y de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología (ESIT) de UNIR celebrarán su graduación. El acto estará presidido por el Dr. Víctor Padilla Martín-Caro, decano de la Facultad de Artes y Ciencias Sociales.

La lección magistral 'La evolución del perfil criminológico del delincuente' correrá a cargo de la Dra. Nahikari Sánchez Herrero, directora del Área de Ciencias de la Seguridad de la Facultad de Derecho. El egresado Jesús Rodríguez Hijona, del Grado en Ingeniería Informática, dedicará unas palabras a su promoción.

Por la tarde, a las 18 h., será el turno de los 390 egresados - 271 presenciales y 119 online-de las Facultades de Economía y Empresa y Ciencias de la Salud de UNIR. La ceremonia estará presidida por la Dra. Eva Asensio del Arco, decana de la Facultad de Economía y Empresa.

El Dr. Alejandro López Escobar, director del Área Biosanitaria de la Facultad de Ciencias de la Salud, impartirá la lección magistral 'Liderazgo humanista: el reto de ser y estar en la era de la tecnología'. Finalmente, Jessica Johana Rivadeneira Crespo, egresada del Máster Universitario en Comunicación y Marketing Político, se dirigirá a sus compañeros.