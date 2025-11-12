La rectora inaugura este jueves el XIII Seminario de Trabajo de la AEPUM

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz Arazuri, inaugura este jueves 13 de noviembre, el XIII Seminario de Trabajo de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores (AEPUM), que agrupa a las entidades con iniciativas de formación de adultos similares a la Universidad de la Experiencia.

El XIII Seminario de Trabajo de la AEPUM tiene como objetivo principal reunir a los responsables de los programas universitarios para mayores de distintas universidades españolas para abordar, debatir y compartir experiencias y estrategias en torno a los desafíos actuales en la gestión académica y administrativa de dichos programas.

En él -y hasta el viernes 14 de noviembre- se analizarán temas clave que influyen en la sostenibilidad y calidad de la oferta formativa, poniendo especial atención en aspectos económicos, recursos humanos, modelos académicos y nuevas modalidades de matriculación.

El XIII Seminario de Trabajo de la AEPUM va a reunir en la Universidad de La Rioja a unos 50 responsables y gestores de programas de formación de adultos de unas 30 universidades españolas, como la Universidad de la Experiencia, así como de Francia y Ecuador.

La Universidad de la Experiencia -el programa de formación de adultos de la Universidad de La Rioja- cumple en 2025 sus primeros 20 años con 600 estudiantes, frente a los 30 del primer curso.

Gestionada por la Fundación de la UR, cuenta con la ayuda del Colegio Oficial de la Psicología de La Rioja y con la colaboración de la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, de la Obra Social La Caixa; así como de los Ayuntamientos de Logroño, Calahorra, Haro, Arnedo y Santo Domingo de la Calzada.

