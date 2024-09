La reducción de la jornada, la siniestralidad laboral, el empleo y los salarios, ejes de UGT en el nuevo curso

Critica ayudas directas anunciadas por Gobierno riojano por "insolidarias y no progresivas" y reclama "un gran pacto por las infraestructuras"

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reducción de la jornada de trabajo -en principio, a las 37,5, pero con el objetivo final de rebajarla a las 35 horas semanales-, la lucha contra la siniestralidad laboral, la creación de empleo y la recuperación de los salarios serán algunos de los principales ejes de actuación del sindicato UGT en el nuevo curso, como ha avanzado este miércoles su secretario general, Jesús Izquierdo.

El dirigente sindical ha comenzado su repaso, sin embargo, mostrando su rechazo a las nuevas ayudas directas anunciadas por el Gobierno de La Rioja, porque, en sus palabras, "ni son progresivas, ni tienen en cuenta el nivel de renta o ingresos de los destinatarios, ni contribuyen a reducir las brechas sociales y económicas riojanas".

"Gobernar para todos no significa dar lo mismo a todos, sino priorizar unas necesidades sobre otras para promover el equilibrio de La Rioja en su conjunto", ha añadido, señalando a "unas medidas insolidarias e injustas", que requieren una mayor explicación sobre de dónde va a sacar el Gobierno 173 millones de euros en un presupuesto que, como bien dice el presiente, es finito".

Izquierdo se ha detenido en las ayudas puestas en marcha en el sector vinícola, para señalar que "no podemos solucionar con parches e improvisación un problema complejo, que requiere medidas decididas, aunque sean impopulares, para una situación estructural".

INFRAESTRUCTURAS, DIÁLOGO SOCIAL y SINIESTRALIDAD.

Especialmente crítico ha sido con la situación de las infraestructuras riojanas. "¿Cómo pretendemos atraer empresas, negocios y prosperidad a La Rioja si no somos capaces de contar con unas comunicaciones dignas?", se ha preguntado.

Por ello, ha animado "a todos los partidos del arco parlamentario así como a los agentes económicos y sociales implicados a suscribir un Pacto por las Infraestructuras riojanas que nos permita llevar nuestras demandas a Madrid con una sola voz, por encima del color político de quien gobierne en cada momento".

Por otro lado, el secretario general de UGT ha valorado la apuesta del Gobierno de La Rioja por dar continuidad al diálogo social, "si bien, nos gustaría que se desarrollara a un ritmo mayor", ha explicado en referencia a la nueva Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo, también en marcha y que el sindicato confía en cerrar en las próximas semanas.

También ha hablado en este sentido del pendiente Plan de Empleo, "que esperamos poder firmar en los próximos días", con medidas de formación y recolocación para los 13.000 desempleados en La Rioja, para "desmontar así ese manta de la patronal de que falta mano de obra, desde UGT decimos alto y claro que no es que falte mano de obra, lo que faltan son buenas condiciones de trabajo y, sobre todo, mejores salarios".

En este sentido, se ha referido a la salud laboral como uno de sus principales ejes de actuación para este año. "La UGT no parará hasta que consigamos nuestro objetivo de evitar las muertes en el trabajo", ha añadido. "Y esto no será posible hasta que no consigamos que la cultura preventiva sea una prioridad en las empresas y las administraciones se doten de los recursos necesarios", ha reiterado.

De igual forma, Izquierdo ha llamado la atención sobre el papel que debe tomar la prevención de los riesgos psicosoclales en el trabajo y su relación directa en el desarrollo de enfermedades mentales.

REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL.

Otro de los asuntos prioritarios para el sindicato en este curso político será la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas como primer paso para alcanzar la meta sindical de las 35 horas semanales.

Para Izquiedo, "es un compromiso adquirido por el Gobierno que permitirá mejorar la salud y la calidad de vida de las personas trabajadoras, avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y todo ello mientras genera un impacto directo en la productividad de las empresas y en la creación de empleo".

"Somos conscientes de las dificultades de algunos sectores", ha reseñado, y por eso ha apelado al diálogo, confiando en que "la patronal se avenga a acordar lo que para nosotros es un asunto irrenunciable".

Por otro lado, la mejora de los salarios continuará siendo clave en la acción sindical del sindicato, porque "es necesario que continúen actualizándose ante el desorbitado precio de productos energéticos y sobre todo de la cesta de la compra que sigue comiéndose el presupuesto de los hogares". Un empobrecimiento de las familias "que podemos frenar mediante el cumplimiento del acuerdo de negociación colectiva".

En este sentido, "instamos a la patronal a cumplir con lo firmado y asumir que si no se cuenta con capacidad de compra, la paralización del consumo será mucho más problemática para las empresas", ha añadido advirtiendo, no obstante, que "las organizaciones sindicales estamos negociando responsablemente y tenemos cubierta buena parte de la negociación colectiva sectorial".

La excepción vuelve a ser el convenio de Comercio, para cuyo acuerdo ha interpelado a la "responsabilidad empresarial". De igual modo, Izquierdo se ha referido a la necesaria aplicación de la sentencia europea que ha dado la razón a UGT con el objetivo de incrementar el coste del despido, así como de un pronunciamiento favorable del Comité de Derechos Sociales en la denuncia presentada por UGT para elevar el coste de las horas extraordinarias.

Jesús Izquierdo también ha abordado el necesario fortalecimiento de los servicios públicos criticando la caótica situación que está sufriendo la Educación, el avance de las privatizaciones sanitarias o las no corregidas exoneraciones de penalidades a residencias y centros de día que incumplan ratios.

Por último, el secretario general ha confirmado que UGT continúa siendo la primera fuerza sindical de La Rioja "a distancia de la segunda", en la que ya confían más de 10.000 afiliados y afiliadas, superando además los 1.000 delegados y delegadas en las empresas riojanas.