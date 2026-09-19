Registradas 20 asistencias leves en un cohete de San Mateo con 50.000 personas en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño

Cohete de San Mateo 2026 en Logroño - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de Emergencias desplegado con motivo del cohete de San Mateo de Logroño 2026, lanzado este mediodía, ha realizado un total de 20 asistencias, casi todas ellas de carácter leve, según los datos facilitados por el Ayuntamiento de la ciudad.

Un cohete que, desde mucho antes de las 12 horas, momento en el que lanza para dar inicio de las fiestas, ha congregado a multitud de personas en la Plaza del Ayuntamiento: así, en concreto, las estimaciones municipales hablan de 50.000 asistentes.

Para garantizar la seguridad y el adecuado desarrollo del acto festivo, se ha puesto en marcha un dispositivo especial para este acto. El equipo ha estado integrado por efectivos de Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, voluntarios y auxiliares de organización del evento.

A estos profesionales y voluntarios se han sumado agentes de Policía Nacional, Servicio Riojano de Salud y SOS Rioja.

En una primera valoración (hasta las 13 horas), se han producido 20 asistencias, la mayoría de carácter leve: lipotimias y síncopes, fundamentalmente, y 4 ataques de ansiedad. Una persona, además, ha sido trasladada al Hospital San Pedro, por enfermedad común.

Por parte de la Policía Local, están participando en el dispositivo 170 agentes.

El cuerpo de Bomberos de Logroño ha destinado a un retén y una autobomba que se suma al dispositivo habitual con el que cuenta el Parque de Bomberos.

Por su parte, Protección Civil ha participado en el dispositivo con 20 voluntarios más el coordinador de la agrupación.

Cruz Roja ha estado presente también en el acto con un dispositivo de más de 49 personas.

El dispositivo ha contado con un centro de coordinación situado en la sede de la Smart City. Además, se ha contado con varias ambulancias.