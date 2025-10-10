Regresan al Centro de la Cultura del Rioja las catas '¿A qué sabe Rioja?'

LOGROÑO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras al gran éxito de las catas '¿A qué sabe Rioja? Edición verano', el Centro de la Cultura del Rioja programa de nuevo estas citas con el objetivo de seguir dando a conocer el vino de Rioja de un modo accesible, educativo y sensorial. La actividad se llevará a cabo los sábados y vísperas de festivo a las 19,00 horas en el calado del siglo XVI del Centro de la Cultura del Rioja.

Desde el 11 de octubre y hasta el 13 de diciembre se celebrarán estos cursos de iniciación a la cata, que permiten descubrir los vinos de la DOC Rioja, así como sus características y particularidades.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Como se ha hecho durante el verano, en cada cata se propondrán 4 vinos de Rioja que los asistentes, guiados por la sumiller responsable de cada cata, observarán, olerán y paladearán para sacarles todos los matices y singularidades. Las catas se llevarán a cabo los sábados y vísperas de festivos desde el 11 de octubre hasta el 13 de diciembre a las 19,00 horas, tienen un coste de 12euro y se puede adquirir a través de la web centrodelaculturadelrioja.sacatuentrada.es.

En esta edición las catas irán guiadas por la sumiller Inma Bezunartea, sumiller de Rioja Wine Trips y por Marina Grijalba, educadora oficial en vinos de Rioja, de Riojatrek.

Ambas pondrán sus conocimientos sobre el Rioja y nuestra cultura a disposición de los visitantes para ofrecerles la mejor experiencia en estas catas guiadas. Estas catas se hacen en colaboración con la Asociación Sumilleres de Rioja.