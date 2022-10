Reinares (PSOE)defiende el "equilibrio,solvencia,capacidad, liderazgo y buena gestión" de alcalde de Logroño y su equipo

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Iván Reinares, ha defendido el "equilibrio, solvencia, capacidad, liderazgo y buena gestión" desarrollada por el alcalde de la ciudad y su equipo en este mandato.

Así lo ha dicho en su primera reacción a la intervención de Pablo Hermoso de Mendoza este lunes en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad, que se ha desarollado esta mañana en el Consistorio.

En palabras de Reinares, "el alcalde lo que ha hecho ha sido, en un ejercicio de humildad basado en datos y hechos, decir claramente en qué se está trabajando en Logroño y cómo eso abarca los grandes retos de la ciudad". "Se han dicho aquí datos, no elucubraciones de posibles discursos basados en campañas electorales", ha defendido.

En este sentido, ha considerado que "una palabra importante en estos años de Gobierno es el equilibrio", que ha situado entre las actuaciones en movilidad urbana sostenible; la creación de riqueza, un aspecto en el que el primer edil "ha dado datos frente otros discursos agoreros"; y "la tercera pata", el escudo social "que se ha montado en estos años no solo en servicio sociales, sino con políticas trasversales".

A juicio de Reinares, junto a equilibrio "hay más palabras que definen este Gobierno local, como solvencia, capacidad, liderazgo y buena gestión en estos años complicados que nos ha tocado vivir". "Está claro que quien no quiere escuchar no escucha, pero me queda claro que Logroño brilla, que Logroño va a seguir brillando y que, con el PSOE y con Pablo Hermoso de Mendoza, Logroño tiene futuro", ha concluido.