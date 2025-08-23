Renfe programa 245 autobuses al modificar sus servicios entre Madrid, Logroño y Bilbao por obras de Adif en Miranda

LOGROÑO 23 Ago. (EUROPA PRESS) -
Adif va a renovar las instalaciones de seguridad y comunicación de Miranda de Ebro, una actuación que durará aproximadamente un mes y que obligará al corte del servicio ferroviario en el tramo entre Miranda de Ebro y Logroño.
La actuación se va a acometer de manera urgente después de varias incidencias registradas esta semana y que ha provocado diversos retrasos en la línea que une Madrid y el País Vasco desde el pasado 15 de agosto.
Estos trabajos van a permitir aumentar la fiabilidad de la línea en ese tramo y mejorar la puntualidad de los trayectos que unen actualmente Madrid y País Vasco.
De esta forma, los trayectos que unen Madrid y La Rioja tendrán que realizar, necesariamente, una parte de su itinerario por carretera.
Concretamente, Adif cortará desde este fin de semana el tramo entre Miranda de Ebro y San Felices, obligando a realizar por carretera el trayecto desde Miranda hasta Logroño.
De todas las actuaciones previstas durante este corte, Adif va a priorizar las que afectan a la 'Bifurcación La Rioja' para tratar de que el corte del servicio ferroviario de los trenes que llegan a Logroño dure el menor tiempo posible.
A consecuencia de estos trabajos de mejora y acondicionamiento, Renfe modificará los siguientes servicios e incorporará más de 245 autobuses para garantizar la movilidad de los viajeros en los tramos afectados durante el próximo mes.
El servicio Bilbao-Barcelona.
Trenes afectados: tren 437 Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto (15:18)-Barcelona (22:13).
PAT: se circulará en tren entre Logroño y Barcelona y se trasbordará a 3 autobuses de 50 plazas en el trayecto Bilbao Logroño.
El servicio Barcelona- Bilbao.
Trenes afectados: tren 438 Barcelona (8:50)- Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto (15:44).
PAT: se circulará en tren entre Barcelona y Logroño y se trasbordará a 3 autobuses de 50 plazas en el trayecto Logroño-Bilbao.
El servicio Madrid-Miranda-Logroño.
Trenes afectados: tren 4687 Madrid (8:40)-Logroño (12:41).
PAT: se circulará en tren entre Madrid y Miranda de Ebro y se trasbordará a 1 autobús de 50 plazas en el trayecto Miranda de Ebro y Logroño.
El servicio Logroño-Miranda-Madrid.
Trenes afectados: tren 4786 Logroño (16:12) - Madrid (20:15).
PAT: se circulará en tren entre Miranda de Ebro y Madrid y se trasbordará a 1 autobús de 50 plazas en el trayecto Logroño-Miranda.