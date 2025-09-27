Repara tu Deuda Abogados cancela 23.900 euros en Logroño con la Ley de Segunda Oportunidad

Archivo - Libro de testimonios que han cancelado sus deudas con la ley de la segunda oportunidad - REPARA TU DEUDA - Archivo

LOGROÑO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Repara tu Deuda Abogados ha informado de la cancelación de 23.900 euros, en Logroño, en aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, basándose en que la exonerada tuvo que cuidar de sus padres en su país de origen y no logró devolver lo solicitado a los bancos.

En nota de prensa, ha relatado cómo el estado de insolvencia de la perjudicada se originó cuando vino a vivir a España.

Como no disponía de liquidez suficiente "para cubrir las necesidades básicas diarias" recurrió a los créditos inmediatos para hacer frente a los primeros pagos de la vivienda de alquiler, luz, agua, ropa, alimentación, etcétera.

Posteriormente, "se vio atrapada en deudas difíciles de pagar debido a los excesivos intereses abusivos". Más tarde hubo una emergencia médica que derivó en un viaje a su país de origen para el cuidado de sus padres.

Todo ello provocó la solicitud de unos microcréditos. Actualmente, el suyo es el único ingreso que entra en su hogar, "lo que le ha hecho imposible la devolución de los créditos".

"Como en su caso, muchas personas tienen que hacer frente a diversos contratiempos (de salud, laborales, etcétera) que trastocan sus planes y les hace caer en una situación insospechada al principio", ha señalado este despacho de abogados.

Así, ha añadido, "cuando quieren devolver el importe solicitado anteriormente, no pueden hacerlo y recurren a la alternativa legal de cancelación de deudas".

Ha subrayado cómo "los particulares y autónomos que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad comprueban en poco tiempo los beneficios de quedar liberados de sus deudas".

"Además de mejorar su situación financiera, salen de los listados de morosidad como ASNEF que tanto les bloquea y dejan de recibir las llamadas inquietantes por parte de los bancos y entidades financieras", ha indicado.