Residentes del SERIS instan al Gobierno a sentarse en una mesa de diálogo en favor de un acuerdo formativo

LOGROÑO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Residentes del Servicio Riojano de Salud (SERIS) han reclamado este jueves a la Consejería de Salud "un acuerdo para recuperar las horas de formación perdidas durante pandemia del Covid-19". Estos profesionales han realizado, como recuerdan en una nota, junto a muchos otros sanitarios, "un gran esfuerzo durante la crisis sanitaria".

"Hemos asumido responsabilidades que no eran las propias de nuestra etapa formativa y que, muchas veces, han ido en detrimento de nuestra formación", explica Francisco López, residente de tercer año.

Y es que, dicen, "durante estos meses a algunos residentes les han suspendido y/o cancelado rotaciones externas, cursos de formación y otras actividades que consideran imprescindibles para completar su formación como especialistas sanitarios".

Para este médico residente, es "es evidente que un sistema sanitario público de calidad necesita de la existencia de profesionales competentes y con una adecuada formación".

Por tanto, los residentes consideran "necesario completar el plan de formación de cada una de sus especialidades". Por ello, han solicitado al SERIS "que les facilite la recuperación de esa formación perdida mediante la asistencia a cursos, rotaciones y otras actividades formativas".

Solicitan que el SERIS les reconozca "el sobreesfuerzo que han estado realizando durante la emergencia sanitaria, facilitándoles de diferentes formas la asistencia a dichas actividades, además de otras medidas para complementar la formación según las necesidades de cada especialidad".

Además aquejan "la ausencia de reconocimiento por parte del SERIS a todos los residentes que hayan tenido que asumir una sobrecarga asistencial y responsabilidades por encima de lo que se corresponde con las competencias atribuidas a su año de residencia durante la crisis".

El pasado 14 de mayo un grupo de más de 60 residentes solicitó por escrito la Consejería de Sanidad de la Rioja la formación de una mesa de diálogo para tratar todos estos temas y avanzar hacia una formación de mayor calidad, algo que consideran imperativo para el buen funcionar de la sanidad pública.

En palabras Millán Resa, uno de los más de 60 firmantes, "es importante avanzar en la docencia para que el Sistema Riojano de Salud sea un referente a nivel nacional", y añade que "todavía no hemos recibido contestación pero esperamos que se pueda comenzar a trabajar pronto en el tema".

Hasta finales de septiembre no se incorporará la nueva promoción de residentes, así que, los ya veteranos, consideran que este es el momento oportuno e instan a la consejería a comenzar con la mesa de diálogo. También avisan de que si no hay voluntad por parte de las administraciones no les quedará más remedio que tomar medidas de presión.