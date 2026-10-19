La restauración de la espadaña de la iglesia de Murillo de Calahorra costará 39.600 euros

Santa María de Murillo de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado, esta mañana, los siguientes acuerdos en su sesión ordinaria de esta semana: Adjudicación de contratos Ha adjudicado las obras de restauración de la espadaña de la iglesia de Santa María de Murillo de Calahorra a Teófilo Novoa Ibáñez por el precio de 39.600 euros.

Los trabajos serán financiados por el Ayuntamiento de Calahorra, a través de una subvención concedida por la Consejería de Cultura, y la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.

La aportación municipal será de 28.203,12 euros, mientras que la Diócesis asumirá los 11.396,88 euros restantes.

El proyecto, redactado por los arquitectos José Ignacio Amat e Ignacio J. Gómez, informa de que "se han constatado patologías constructivas en el estado de conservación de la espadaña y del cuarto del campanario que comprometen progresivamente su adecuada conservación y hacen necesario intervenir para evitar la aparición de daños de mayor entidad".

Además, detalla que "constata el pandeo y pérdida progresiva de aplomado de sus muros, pérdida de fragmentos de fábrica, grietas y fisuras, deficiente conservación de la estructura de madera y de los revoltones cerámicos, revocos dañados, deterioro de la cobertura de teja y caída de tabiques de cerramiento".

Por ello, los arquitectos redactores del proyecto concluyen que es "necesario la ejecución de las obras proyectadas para corregir las patologías existentes, detener su progresión y recuperar el adecuado estado constructivo de la espadaña, preservando al mismo tiempo el valor monumental del edificio, que cuenta con protección estructural en el planeamiento municipal".

El proyecto ya ha recibido la aprobación previa del Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.